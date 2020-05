C’è un po’ di Molise nel frequentatissimo gruppo Facebook ‘Flash mob Italy Applaudiamo l’Italia Original‘, capace di raggiungere oltre 730mila iscritti. Merito di Gabriele, 30 anni, molisano di Campomarino che si definisce uno “che ha girato un po’ il mondo”.

È diventato un punto di riferimento per centinaia di migliaia di utenti di tutto il mondo che si fanno compagnia e che si sono dati una mano vicendevolmente soprattutto durante il periodo di confinamento e della grande emergenza creata dal coronavirus. Gabriele Pintus, che prima dello stravolgimento dettato dal covid-19 vantava qualche esperienza in radio e come cronista di sport a livello locale, ha realizzato interviste a personaggi famosi e dirette molto seguite.

“Abbiamo cercato di tranquillizzare in modo molto semplice umile tutte le persone che vivevano un momento drammatico sul territorio italiano. Lo abbiamo fatto con musica, intrattenimento, tematiche importanti e informazioni riguardanti il virus e con dirette molto semplici ma di conforto reale e concreto alla popolazione che stava vivendo davvero un momento difficile sia a livello psicologico che umano. Il tutto è nato per gioco” racconta Gabriele diventato subito virale sui social, sia Facebook che Instagram.

Gabriele racconta di interviste a personaggi del mondo dello spettacolo come Alviero Martini, Stefania Orlando, Eleonora Di Miele, Michele Cucuzza. Sono stato contattato anche da Ciccio Valenti di RDS ed è stato molto bello”.

Quello su dui Gabriele è ormai una sorta di personaggio è “un gruppo con oltre 730mila contatti che ha visto dirette seguite da circa 200mila persone. Abbiamo realizzato persino un concerto in diretta su Facebook lo scorso 9 maggio. Ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito in questo periodo è il mio augurio è quello di tornare presto ad abbracciarci e a stare bene tutti quanti. Ringrazio anche gli italiani per i messaggi di affetto che ho ricevuto in privato e sono sicuro che insieme ce la faremo. Noi intanto continueremo a tenerci compagnia“.

Poi fa uno spot per il Molise. “Voglio far conoscere la nostra regione che è bellissima, si sta bene e si mangia divinamente”.