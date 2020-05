Fanelli (Pd): “Riaprire studi medici e dare la possibilità di fare manutenzione nelle seconde case”

Il capogruppo del Pd in Consiglio regionale Micaela Fanelli torna a chiedere chiarezza circa “le prestazioni sanitarie degli studi medici” e “la possibilità di raggiungere le seconde case in Molise”.

Punta i riflettori su due questioni. “La prima – spiega Fanelli – riguarda la necessità di modificare l’ordinanza 27 del 2 maggio scorso, per consentire agli studi medici privati di riprendere l’attività ordinaria, in particolar modo quella relativa alle indispensabili prestazioni di prevenzione sanitaria, ferme ormai da due mesi, adottando tutte le misure di precauzione dettate dal Dpcm del 26 aprile. Una richiesta già avanzata all’Asrem e a Toma da diversi ordini professionali, preoccupati dalla prolungata sospensione di questo fondamentale servizio, che rischia di impattare negativamente sulle condizioni di salute generale della popolazione, aumentando il carico delle urgenze per le strutture ospedaliere, anche queste, al momento, ferme sotto il profilo delle attività diagnostiche e in regime di elezione”.

“In aula abbiamo posto – discutendo il tema della fase due grazie a una nostra mozione funzionale a rilanciare lavoro e imprese – il problema con forza, chiedendo un ripensamento. Il presidente Toma ha risposto che molto probabilmente tornerà sul tema, apportando modifiche che raccolgano le istanze degli ordini e dei cittadini. Speriamo che questo avvenga al più presto”.

Ulteriore sollecitazione è stata avanzata in aula sulla possibilità di “concedere ai proprietari e agli affittuari di poter raggiungere le seconde case – solo sul territorio regionale e con obbligo di rientro in giornata presso l’abitazione principale – per consentire la manutenzione, al fine di evitare pericoli. Stando all’interpretazione fornita dal Governatore, al momento sembrerebbero permessi solo gli spostamenti per interventi urgenti, che in ogni caso potrebbero dar luogo a dubbi ed eventuali sanzioni in caso di controlli. Per cui, sempre in ossequio delle disposizioni nazionali, se la curva epidemica continuerà a scendere nei prossimi giorni, sarebbe auspicabile da parte del presidente Toma concedere questa ulteriore autorizzazione, che gioverebbe non poco anche all’economia dei territori interessati (in particolar modo quelli della costa e quelli montani, dove sono presenti molte abitazioni frequentate nella stagione estiva). Si darebbe una importante boccata di ossigeno alle ditte che operano per la manutenzione in questi giorni e successivamente a tutte le attività produttive del settore turistico e dell’indotto. Un aiuto per le imprese che in questo momento sono in particolare sofferenza e temono per la contrazione economica già annunciata per il settore turistico”.