Esame di Stato e ripartenza a settembre, assemblea scuola in videoconferenza

La Flc Cgil Molise e le altre organizzazioni sindacali rappresentative della scuola (Cisl Scuola, Uil Scuola, Gilda Unams e Snals Consal), considerate le diverse problematiche che riguardano la fine dell’anno scolastico in corso e la prossima riapertura, vista la mobilitazione nazionale, che prevede lo svolgimento di assemblee unitarie in contemporanea in tutto il paese, hanno convocato per mercoledì 13 maggio delle assemblee sindacali territoriali che si svolgeranno in videoconferenza e coinvolgeranno il personale docente, educativo ed Ata in servizio in tutti gli Istituti Scolastici del Molise.

“Sarà l’occasione per discutere insieme ai lavoratori della scuola di salute e sicurezza, dell’esigenza di un protocollo specifico sulla scuola particolarmente importante in virtù dello svolgimento dell’esame di stato in presenza e delle problematiche legate alla ripartenza di settembre.

Faremo il punto della situazione sulla didattica a distanza e sul lavoro agile, evidenziando le criticità e i limiti che stanno caratterizzando questa esperienza nelle scuole molisane. Discuteremo inoltre della necessità di procedere con urgenza alle stabilizzazioni per il personale docente ed Ata”.

Secondo i sindacati “nella fase in cui la riapertura richiederà stabilità delle cattedre e un potenziamento dell’organico docente ed Ata, c’è il rischio che si scarichi sulle scuole l’onere di nominare quasi 200 mila supplenti in Italia (oltre 750 in Molise), con graduatorie insufficienti e sovraccarico di lavoro sulle scuole, che avranno tanti altri problemi da gestire. Per questo abbiamo proposto procedure straordinarie e concordate più semplici, anche se altrettanto rigorose e trasparenti.

Non è il momento delle impuntature ideologiche: la responsabilità della politica in questa fase complessa per tutto il Paese è quella di assumere tutte le scelte necessarie a garantire una ripresa in condizioni di sicurezza e definire risorse e condizioni concrete per gestire al meglio il funzionamento del sistema di istruzione”.