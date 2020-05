Elicottero dei Carabinieri in volo, i controlli continuano nella fase 2

Un rumore diventato quasi consueto per i campobassani. Anche questa mattina – 6 maggio – un elicottero dei Carabinieri ha sorvolato la città capoluogo nell’ambito di un’operazione di monitoraggio del territorio. Anche in questa fase due continuano infatti i controlli delle forze dell’ordine per accertare il rispetto delle misure previste nel decreto del governo del 26 aprile che ha previsto una parziale ripresa delle attività e un allentamento delle restrizioni dopo quasi due mesi di lockdown imposto per evitare il rischio contagio da covid.

Dunque sono stati intensificati i controlli e anche oggi numerose pattuglie sono al lavoro. Per controllare meglio il capoluogo dall’alto pure questa volta, come già avvenuto in altre occasioni durante le ultime settimane, è stato chiesto l’ausilio di un mezzo areo. Il suo volo ha suscitato, come spesso accade, la curiosità dei cittadini.