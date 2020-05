Una manovra spettacolare, per una esercitazione in elicottero dei vigili del fuoco. È successo sul lungomare nord di Termoli, all’altezza dei residence sull’area al confine con Petacciato nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 25 maggio.

Una prova di volo a bassissima quota e ripartenza, per una manovra eseguita da due diversi elicotteri in pochissimi attimi, probabilmente con lo scopo di testare una discesa fulminea in spiaggia o in mare.

Così gli elicotteri biancorossi hanno sorvolato residence e appartamenti privati del litorale nord di Termoli attirando l’attenzione di chi vive o risiede temporaneamente lì. In questo video, realizzato da un cittadino che si trovava proprio lì, tutta la spettacolarità dell’esercitazione.

Gli elicotteri del 115 hanno sorvolato il litorale per alcuni minuti, prima di ripartire in direzione nord verso Vasto.