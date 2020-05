Secondo il test sierologico avrebbe gli anticorpi al virus, quindi sarebbe entrato in contatto con il Covid. Non si sa se allo stato attuale sia positivo o negativo perchè il test rapido, quello che fotografa gli anticorpi, non riesce a stabilirlo. Ma nel dubbio si è recato lo stesso al lavoro, nella Fiat di Termoli. Quando è rientrato in azienda dopo la lunga pausa l’uomo non conosceva ancora il risultato positivo del test sierologico: era in attesa di comunicazione.

Appena saputo ha comunicato ai responsabili, ma nel frattempo ha lavorato con la squadra su un turno. Questo ha innescato un problema di sicurezza che stanotte ha portato i vertici e i responsabili dello stabilimento metalmeccanico, appena appresa la notizia, a bloccare una unità produttiva.

E’ accaduto alla Ute 121 basamento del motore 16 valvole. Qui 16 persone sono state avvisate telefonicamente, prima che iniziassero il turno di notte, di non recarsi al lavoro. Il reparto non ha pertanto funzionato.

Comprensibile l’atmosfera di tensione e timori in fabbrica, dove sono stati installati tutti i sistemi di sicurezza necessari non solo a evitare il contagio ma anche a monitorare le condizioni dei dipendenti, e quali è stato caldamente raccomandato di non recarsi al lavoro in nessun caso qualora abbiano sospetti, contatti a rischio, dubbi di qualsiasi natura.

Per ragioni che ora sono al vaglio non solo della azienda ma anche della Asrem l’uomo si sarebbe invece recato al lavoro lunedì, rientro in fabbrica. Si tratta del congiunto di una donna a sua volta trovata già positiva, che ha deciso di sottoporsi al test sierologico nell’attesa del tampone orofaringeo i cui risultati si dovrebbero conoscere tra oggi e domani.

In ogni caso il rischio di un eventuale contagio è limitatissimo visto il rigido protocollo di sicurezza installato alla fiat con termoscanner, distanziamento, percorsi separati e utilizzo di mascherine e guanti.

Il sindacato Soa intanto chiede alla Fiat Fca e alla Regione Molise di “rendere disponibili e liberi i test sierologici e i tamponi per tutti i dipendenti: non bastano termoscanner e mascherine, il rientro al lavoro deve essere sicuro totalmente, purtroppo gli asintomaci del Covid sono una realta’”.

Questo anche in riferimento alla notizia che nello stabilimento FCA di Termoli un lavoratore e’ risultato positivo al test sierologico per Covid 19: “Augurandoci che l’eventuale tampone non confermi quello che potrebbe essere, l’azienda ha vietato successivamente il lavoro alla sola squadra di appartenenza a partire dal turno di notte. Chiediamo anche alla regione Molise e quindi alla Asrem di non effettuare tamponi solo in alcune case di riposo e sintomatici ma di garantire con prevenzione la completa sicurezza su tutti i lavoratori della piu’ grande azienda Industriale regionale e invitarli immediatamente a sottoporsi ai test”.