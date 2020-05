Dal vulcano indonesiano al tifo e alla carestia: la strage di bambini e anziani poveri a Termoli

Un elenco solo parziale delle vittime più piccole fornisce questi nomi: Maria Nicola, Domenico, Maria Vincenza, Eufrasia, Basso, Nicoletta, Marcantonio e Pietro, Vincislao e Marcellino, Antonio, Giuseppe Maria. Tutti di 3 anni. E poi quelli che ne hanno ancora meno, come Giuseppe, Basso, Andrea, Maria, Giovanni Antonio di 2, o di 1 come Carolina, Francesco, Concetta, Clementina, oppure Nicolantonio, venuto al mondo da appena 10 giorni.

Una strage di bambini, soprattutto, e insieme di persone anziane, anche se definirle tali oggi appare inappropriato. Ma all’inizio dell’Ottocento in Italia, negli anni a cavallo tra la fine del regime napoleonico e l’inizio della restaurazione borbonica, la durata della vita media delle persone non andava al di là dei 45-50 anni.

Il resoconto del massacro è steso con ordine e precisione burocratica dal “Cancelliere comunale” sui registri di morte dello stato civile del Comune di Termoli, anni 1816 e 1817, e lì è rimasto sepolto per quasi due secoli, senza che nessun cenno di anomalia lo segnalasse all’attenzione dei posteri.

Si badi bene: negli atti non è specificata la causa di morte delle persone, ma si sa che la triste lievitazione dei defunti nel corso di quel biennio va addossata a un evento che ha dell’incredibile: l’esplosione di un vulcano avvenuto nella lontana Indonesia, che ha sparso le sue conseguenze catastrofiche in tutto l’emisfero settentrionale, Italia compresa.

Un fenomeno naturale, abbondantemente studiato fino a oggi. Il gruppo di ricercatori delle Università di Parma e Torino (gli antropologi proff. De Iasio, Boano, Girotti, Orrù) che nel 2017 hanno valutato l’impatto sulla popolazione di Termoli l’ha così riassunto:

“Il vulcano indonesiano del Tambora, nell’aprile del 1815, causò la più grande e violenta eruzione vulcanica della storia postglaciale. L’aerosol formatosi produsse un lungo e considerevole oscuramento del cielo che provocò condizioni climatiche anomale caratterizzate da gelate estive che segnarono il 1816 come “L’anno senza estate”. Di conseguenza si verificò la perdita dei raccolti estivi ed autunnali che determinò una gravissima penuria alimentare che colpì moltissime popolazioni europee e americane. L’esito della carestia fu una vastissima epidemia di tifo petecchiale che interessò soprattutto i ceti meno abbienti”.

Ciò non spiega perché la Termoli di allora sia diventata oggetto di studio. Quale la specificità? La risposta è semplice, persino banale, se non si trattasse di indagine scientifica, per di più condotta da studiosi qualificati: la necessità di scoprire come avessero fronteggiato la grave carenza alimentare durante quella crisi gli abitanti di un piccolo comune costiero in cui le risorse di pesce non difettavano.

Ad affermarlo è il prof. Sergio De Iasio dell’Università di Parma, uno degli autori della ricerca. Il quale rivela anche il dato drammatico di un comune abruzzese da lui a lungo indagato: Civitella del Tronto, in provincia di Teramo: «Qui i decessi si moltiplicarono circa 8 volte. A Termoli nel 1817 raddoppiarono, così ci lavorai sopra».

Un secondo confronto tra Termoli e la piccola città del teramano doveva avvenire – com’è noto – qualche tempo dopo, attorno a una assai meno drammatica questione di viuzze: se la più stretta d’Italia fosse la “Ruetta” civitese o la “Rejecèlle” termolese.

L’ecatombe di poveri a Termoli (2000 abitanti circa all’epoca) ha inizio dall’estate dell’anno 1816, per proseguire senza sosta fino ad ottobre dell’anno successivo. Un andamento segnato da rallentamenti dei decessi nei mesi invernali e accelerazioni d’estate, fino a ottobre 1817. E ciò perché, secondo gli esperti, i pidocchi che trasportano il tifo nei mesi più freddi si riproducono di meno.

Questo il pesante conto di quegli anni:

115 morti nel 1816, di cui 64 bambini da 1 a 12 anni;

154 nel 1817, di cui 57 bambini da 1 a 12 anni.

Il dato riguardante i bambini comprende anche la quota di mortalità infantile endemica a Termoli, le cui tracce si sono estese fino al dopoguerra 1940-45.

Dai registri esaminati risaltano altri significativi aspetti della realtà termolese di quel tempo. Il più importante, prima accennato, è che a pagare il conto sono soprattutto i soggetti più poveri e fragili: i bambini, gli anziani, i meno abbienti. Scontato, si dirà, ma si rimane sempre colpiti nel vederselo sbattere sotto gli occhi.

Per quanto si riferisce ai cosiddetti anziani (da 45 anni in poi) questi i numeri dei decessi:

26 nel 1816

46 nel 1817

Negli anni precedenti e seguenti il biennio di crisi sono considerevolmente più bassi.

Non dissimile da quella di Termoli è la situazione accertata in alcuni comuni del Basso Molise. Ad esempio i decessi risultano più o meno raddoppiati a Campomarino, Ururi, San Martino in Pensilis. Più del doppio a Montenero di Bisaccia, dove a fronte di 96 morti nel 1816, si contano 260 nel 1817. A Casacalenda invece è il dato assoluto a colpire: 213 i morti nel 1816 e 348 l’anno dopo. Non disponibili i dati di comuni popolosi come Larino e Guglionesi.

A Termoli la categoria maggiormente falcidiata dal doppio flagello risulta quella dei “bracciali” (manovali), seguita dai contadini. Poi in ordine decrescente filatrici e tessitrici (quante filavano e tessevano la lana per le necessità delle loro famiglie), falegnami, massari (di campo o di vacche), calafati, ferrari (fabbri), muratori, vaticali (commercianti di pesce). Pochi i “marinari”, rispetto ad altre categorie di lavoratori. E ciò forse perché avevano di che cibarsi durante la carestia. Il pesce nel nostro mare era allora abbondante. Questa è anche l’opinione dei ricercatori universitari citati.

Le figure meno presenti sul doloroso “catalogo” dei morti di quegli anni, quasi una rarità, sono quelle di canonico (prete), proprietario, gentiluomo, nobildonna, le uniche a raggiungere e superare l’allora favoloso traguardo dei sessant’anni. E questo a ragione del fatto disporre di risorse economiche per alimentarsi e curarsi.

Non a caso un detto popolare locale a proposito dei preti recita: “Andó stä u Dòmmene e sòbische nen ce manche mä’ u päne frische”. Traduzione: Laddove c’è il Dominus vobiscum non manca mai il pane fragrante, ossia il mangiare tutti i giorni. (Dominus vobiscum, il Signore sia con voi, è una vecchia formula liturgica della messa recitata in latino).

Un altro aspetto della realtà di quel tempo che si ricava dalla lettura degli atti di morte è l’esistenza legale della piaga del lavoro minorile. Infatti non sono pochi i soggetti di ambo i sessi dove accanto all’indicazione della loro età (10-12 anni o anche meno in qualche caso) compare anche la qualifica della professione esercitata: bracciali e contadini le più ricorrenti.

Assenti, invece, i ragazzini addetti alla pesca, i quali, com’è noto, iniziavano il duro apprendistato del lavoro per mare già a otto anni, ma ciò sarebbe avvenuto solo più tardi, perché all’epoca della crisi le paranze erano pochissime (nel 1811 ne esistevano solo due coppie) mentre eccedevano i marinai adulti bisognosi d’imbarco.

Nel concludere sia concessa una riflessione: nei giorni scorsi ha tanto colpito l’immaginario collettivo quella lunga teoria di camion militari con a bordo le bare delle vittime del coronavirus dirette ai forni crematori.

Torniamo indietro nel tempo e pensiamo per un attimo quale spettacolo è stato quello visto nei mesi da agosto a dicembre del 1816 a Termoli, a quel tempo ancora tutta compresa entro le mura del Borgo, dove quasi ogni giorno un misero corteo funebre aperto da un carretto trainato a mano, come nella manzoniana Milano della peste, attraversava le sue strette vie accompagnando ciascuno dei 64 “morticelli” uccisi da fame e malattia verso il luogo di sepoltura. Straziante.