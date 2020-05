Crisi settore pesca, la marineria chiede aiuti per chi non ha potuto lavorare

La grave crisi che sta attraversando il settore della pesca viene certificato dal mancato pagamento della cassa integrazione e per la concessione a rilento dei rimborsi del fermo pesca 2018 e 2019.

La denuncia arriva dai coordinatori delle associazioni di categoria, Paola Marinucci per gli Armatori del Molise, Agostino De Fenza per l’Agci Molise e Domenico Guidotti di Federcopesca.

“La cassa integrazione non è ancora arrivata nelle tasche dei pescatori dipendenti mentre gli armatori sono ancora esclusi da qualsiasi aiuto – dichiarato Marinucci, De Fenza e Guidotti – e le imprese non ricevono liquidità dalle banche che considerano non sufficienti le garanzie offerte dallo Stato”.

Secondo gli esponenti del comparto, una delle soluzioni potrebbe essere il fondo ex articolo 78 del Decreto “Cura Italia” e i fondi europei del Feamp modificati per poter indennizzare chi è stato costretto a non lavorare a causa dell’emergenza coronavirus.