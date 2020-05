ATTESA PER RISULTATI TAMPONI SU VICINI DI CASA ROM DI TERMOLI

Sono 48 i tamponi processati nelle ultime 24 ore. Pochi, rispetto al numero abituale dei test molecolari che vengono fatti giornalmente dalla Asrem. Ma ieri era domenica, e le operazioni hanno registrato un rallentamento comprensibile. Solo un positivo (un molisano residente a San Martino in Pensilis che si è sottoposto prima al sierologico e poi al tampone) ma nel dato non ci sono i circa 60 tamponi i cui prelievi sono avvenuti questa mattina in via Amalfi, dove sono stati sottoposti a screening i vicini di casa dei rom risultati positivi.

OGGI UN SOLO POSITIVO: SI TRATTA DEL CASO N. 1 DI SAN MARTINO IN PENSILIS

Primo caso di positività al virus a San Martino in Pensilis, comune rimasto finora indenne rispetto ai contagi. La conferma, dopo un chiacchiericcio che è andato avanti per l’intera giornata sfociando inevitabilmente anche sui social, dalle autorità comunali che sono state informate dalla Asrem circa il primo episodio di nuovo coronavirus nel paese.

Si tratterebbe, secondo le prime informazioni, di un molisano residente a San Martino in Pensilis rientrato da fuori di cui era già stata appurata la positività al virus in un’altra regione, dove era ricoverato. I risultati del nuovo tampone, arrivati in giornata, hanno dato una ulteriore conferma ai sospetti delle autorità sanitarie. La persona si trova in isolamento domiciliare da giorni.

IL BOLLETTINO DI OGGI: 1 CASO SU 48 TAMPONI

– 215 i casi attualmente positivi (186 nella provincia di Campobasso, 24 in quella di Isernia e 5 di altre regioni)

– 422 sono i tamponi positivi (346 nella provincia di Campobasso, 57 in quella di Isernia e 19 di altre regioni)

– 11322 i tamponi eseguiti di cui 10900 negativi

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 11: di questi 9 sono in Malattie Infettive (7 della provincia di Campobasso, 2 di quella di Isernia), 2 in Terapia Intensiva (provincia di Campobasso)

– Sono 225 i pazienti in isolamento domiciliare (204) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (21)

– 164 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (125 della provincia di Campobasso, 27 di quella di Isernia e 12 di altre regioni)

– i pazienti positivi ricoverati al Neuromed, struttura privata accreditata di Pozzilli, sono tutti guariti

– 22 i pazienti deceduti con Coronavirus (16 della provincia di Campobasso, 4 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 327 le visite domiciliari effettuate dalle Usca (196 Bojano, 29 Larino e 102 Venafro)

– 401 soggetti in isolamento e 4 in sorveglianza

UN NUOVO GUARITO E DUE DIMESSI: SONO DELLA COMUNITà ROM DEL CAPOLUOGO

Un nuovo guarito ufficiale va ad aggiungersi alla lista dell’Asrem. Si tratta di una persona della comunità rom del capoluogo, dove come noto si sono registrati 91 positivi al Covid-19. Il numero dei guariti sale dunque a 164, e gli attualmente positivi in Molise sono 215. Ci sono anche due dimessi dal reparto di Malattie Infettive del Cardarelli, e si tratta anche in questo caso di persone di etnia rom del capoluogo. I ricoverati scendono dunque a 11 (ieri 13), di cui 2 in Terapia Intensiva e 9 in Malattie Infettive.