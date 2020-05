La tempesta sembrava alle spalle, e l’ottimismo era indotto dai numeri che, giorno dopo giorno, continuavano a calare o a subire oscillazioni minime. Ma da venerdì 8 maggio qualcosa è cambiato in Molise, e la recrudescenza dei casi di covid-19 ha gettato una luce sinistra sulla imminente ripartenza, che sembrava a un tiro di schioppo e ora invece rischia di allontanarsi.

Il Molise, citato tra le regioni virtuose in tutti i telegiornali nazionali, rischia ora di spostarsi in tutt’altra direzione. Perché negli ultimi 3 giorni la nostra regione non è più tra quelle con l’incremento minore di nuovi casi. Certo, continua a non registrare vittime da molti giorni, continua da qualche giorno ad essere vuota la Terapia Intensiva, ma al di là di questi dati e del numero di guariti che aumenta bollettino dopo bollettino non c’è molto da stare allegri.

Molise che pare in controtendenza, sebbene con i suoi numeri microscopici per via delle ragioni che tutti conosciamo, rispetto alle altre zone d’Italia. Persino la Lombardia – la regione epicentro dell’epidemia – nel lasso di tempo considerato ha invertito la sua rotta. A guardare la casella – nel bollettino nazionale quotidiano della Protezione Civile – dell’incremento dei casi totali, si evince come persino lì le cose vadano sempre meglio. E la Lombardia, con i suoi numeri macro, detta in qualche modo l’andamento nazionale. Erano +720 il 7 maggio, +634 il giorno seguente, +502 il 9 maggio e +282 ieri. Come si vede una discesa costante. Il Piemonte, la seconda regione d’Italia per numero di contagi – e che ultimamente ha destato più di qualche preoccupazione per il suo andamento – aveva +196 casi il 7 maggio, +233 il giorno dopo, +181 quello dopo ancora e +116 ieri, 10 maggio. Un andamento un po’ più oscillante ma in deciso miglioramento. Le altre regioni, da giorni, mostrano dati positivi, con incrementi minimi di nuovi contagi.

Guardando il dato aggregato, si comprende ancora di più la tendenza. In Italia i casi ‘attualmente positivi’ erano 89.624 giovedì 7 maggio, 87961 venerdì, 84842 sabato e 83324 ieri, domenica.

Il Molise, che conserva sì l’ultima posizione in Italia come numero di casi totali (ora arrivati a 371) – seguito a stretto giro dalla più grande Basilicata – negli ultimi giorni come detto ha invertito la rotta, e dacchè aveva incrementi giornalieri di massimo 5 casi (ma in molti casi 0) si ritrova con il +22 dell’8 maggio, il +20 del 9 e il +23 di ieri.

L’impressione è che tutto, da queste parti, sia drasticamente cambiato.

In un video postato su facebook il Direttore Generale Asrem Oreste Florenzano ammette la recrudescenza che c’è stata, e volge un appello alla comunità rom affinchè le misure di salvaguardia e tutela della salute vengano rispettate. “Stiamo verificando i contatti e mettendo in sicurezza tutte le persone coinvolte in questa nuova fiammata del virus”.

IL CORTEO FUNEBRE DEL 30 APRILE

Al corteo funebre finito inevitabilmente “sotto accusa” come probabile fonte del contagio che ha innescato una emergenza senza precedenti in Molise (in 3 giorni 70 persone positive al Covid a Campobasso) hanno partecipato anche esponenti della comunità rom di altri centri. Era il 30 aprile, il lockdown era ancora nel pieno, e per nessun motivo ci si sarebbe potuti spostare dalla propria residenza per andare a dare l’ultimo saluto a un congiunto o a un parente, tanto più che in quella data celebrare i funerali era vietato. Ma al famigerato “corteo” di via Liguria, che ha registrato assembramenti documentati anche dalle immagini di un video virale e certificato come autentico da fonti di polizia, hanno invece preso parte rom di altri paesi. Sia dal Molise, da comuni dove le comunità rom sono radicate e presenti, come Santa Croce di Magliano, Termoli e Guglionesi, sia perfino da fuori regione. Una famiglia di Vasto, imparentata con la famiglia del defunto di Campobasso, è risultata nelle scorse ore positiva al Covid 19. La madre si trova ricoverata nel reparto di Infettive della cittadina abruzzese con i sintomi dell’infezione, mentre il padre e la figlioletta sono sotto sorveglianza domiciliare.

Una ulteriore conferma al fatto, come abbiamo scritto ieri, che sarebbe di fondamentale importanza ricostruire con precisione i contatti tra i partecipanti al discusso (e illegale) corte funebre che si è sviluppato a Campobasso prima della benedizione e della tumulazione al cimitero, alla quale secondo fonti di pubblica sicurezza hanno preso parte una decina di persone.

Per il Molise la settimana uscente è stata la più nera, sul fronte dei numeri.