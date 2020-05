La giovane avvocatura si è data appuntamento in Molise ma solo virtualmente per discutere il tema del processo da remoto. Il Webinar si è tenuto ieri, è stato organizzato dal coordinamento regionale AIGA Molise, guidato dall’avv. Fausi Khalifh Iannucci, e aveva come tema ‘Dal Remoto al Futuro: processo al tempo del covid-19′.

“Il decreto Curitalia del 17 marzo 2020, n. 18 all’art. 83 contente le nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare (conv. con modificazioni in l. 24 aprile 2020, n. 27 ed entrato in vigore in vigore dal 30.4.2020 ed ulteriormente modificato dal d.l. 30 aprile 2020, n. 28 in vigore dal 1.5.2020) ha previsto, per contrastare l’emergenza COVID 19, lo svolgimento delle udienze civili mediante collegamenti da remoto”. Il tema caldo e dibattuto nel mondo forense, ha visto la partecipazione di circa 300 avvocati da tutti Italia, hanno partecipato colleghi da Cuneo ad Enna e vi sono stati anche collegamenti dall’estero.

È intervenuto il presidente AIGA Nazionale l’Avv. Antonio De Angelis che, in collegamento, ha spiegato che la giovane avvocatura deve avere un approccio aperto verso le innovazioni tecnologiche e che l’Aiga, rispetto ai procedimenti civili, ritiene che gran parte dei processi possano essere trattati. Molto diversa è la situazione rispetto al processo penale dove il principio dell’oralità e della pubblicità del processo non è conciliabile con la modalità da remoto, tuttavia, senza un approccio ideologico, è stato detto che “se si cerca di resistere alle rivoluzioni tecnologiche si rischia seriamente di essere travolti e l’unica scelta è quella di governare l’evoluzione tecnologica”.

Per circa tre ore il dipartimento processo telematico del Associazione Italiana Giovani Avvocati guidato dall’Avv. Luigi Martin ha fatto il punto sul processo da remoto e sulle problematiche che la nuova modalità comporta. I relatori alla presenza dei padroni di casa della sezione di Termoli-Larino e dei presidenti della sezione Aiga Isernia, l’avv. Alberto Ranieri, di quella di Campobasso, l’avv. Stefano de Benedittis, nonché della componente dell’ufficio legislativo AIGA Nazionale, l’avv. Mariangela Di Biase, hanno illustrato i programmi e le modalità di svolgimento del processo da remoto. Il coordinatore Regionale, l’Avvocato Fausi Khalifh Iannucci, si dice molto soddisfatto della partecipazione dovuta al tema. L’avv. Khalifh Iannucci riferisce che “in questo periodo in cui le relazioni sociali e le attività professionali sono fortemente limitate, la necessità di ripensare alla professione in una forma diversa è un tema che riguarda tutti e non è più una scelta ma un’esigenza”.