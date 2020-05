UNITA’ DI CRISI IN RIUNIONE: AL VAGLIO IDEA DI EX HOTEL PER ISOLARE I ROM POSITIVI

Il Governatore della Regione Molise Donato Toma di concerto con il direttore generale Oreste Florenzano valuta la richiesta da avanzare alla Prefettura di Campobasso per una struttura privata atta a tenere in isolamento domiciliare i nuovi positivi del Molise, tutti esponenti della numerosa comunità rom del capoluogo. In queste ore Alberta De Lisio, capo della protezione Civile, sta studiando le caratteristiche di una serie di ex hotel già adibiti a centri Sprar negli anni scorsi che possano essere idonei allo scopo.

I rom infatti hanno situazioni logistiche più complicate, segnate da un numero elevato di componenti familiari residente nello stesso appartamento. Questo favorirebbe il propagarsi del virus fra persone che finora non lo hanno contratto. “Ho ricevuto dalla Asrem la richiesta di utilizzare una struttura a tale scopo, a garanzia della sicurezza della comunità stessa e della terapia domiciliare dei pazienti positivi”. L’Unità di Crisi è in riunione e sta perfezionando la strategia, inoltre prevista dalle disposizioni ministeriali in casi di particolare necessità sociale e tarapeutica. Il direttore del IV Dipartimento Manuel Brasiello è stato allertato per vagliare la disponibilità delle strutture più vicine all’ospedale Cardarelli, al momento unico centro Covid del Molise.

+ 22 POSITIVI IN MOLISE, SI ASPETTANO TAMPONI SU COMUNITAì ROM DI CAMPOBASSO, ISERNIA E TERMOLI

Nelle ore pomeridiane, dopo il bollettino mattutino della Asrem che ha informato su altri 22 casi di positività al virus, non si registrano ulteriori impennate del contagio. Sui 178 tamponi processati nelle ultime ore nessun positivo. Gli attuali positivi sono fermi a 184, numero che comprende 22 rom della comunità di Campobasso e 2 rom della comunità di Termoli. Si sta indagando, proprio n queste ore e con l’ausilio di tamponi, sui collegamenti nelle comunità, sui legami di parentela e le occasioni di incontro delle ultime due settimane fra i rom di Campobasso, Isernia e Termoli. I casi potrebbero essere aumentati, ma per avere la certezza bisogna attendere ami molecolari. l’esito degli esami molecolari.

Il bollettino Asrem

– 184 i casi attualmente positivi (143 nella provincia di Campobasso, 36 in quella di Isernia e 5 di altre regioni)

– 327 sono i tamponi positivi (251 nella provincia di Campobasso, 57 in quella di Isernia e 19 di altre regioni)

– 8355 i tamponi eseguiti di cui 8028 negativi

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 6: di questi 6 sono in Malattie Infettive (4 della provincia di Campobasso, 2 di quella di Isernia), 0 in Terapia Intensiva

– Sono 203 i pazienti in isolamento domiciliare (178) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (25)

– 96 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (69 della provincia di Campobasso, 15 di quella di Isernia e 12 di altre regioni)

– i pazienti positivi ricoverati al Neuromed, struttura privata accreditata di Pozzilli, sono tutti guariti

– 22 i pazienti deceduti con Coronavirus (16 della provincia di Campobasso, 4 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 168 le visite domiciliari effettuate dalle Usca (73 Bojano, 23 Larino e 72 Venafro)

– 329 i soggetti in isolamento e 7 quelli in sorveglianza

BOLLETTINO PREOCCUPANTE: DA IERI CI SONO 22 CASI DI CONTAGIO IN PIù

Dalle 18 di ieri, quando è stato diramato l’ultimo bollettino dall’Asrem, tutto è cambiato. In peggio. I nuovi contagi acclarati in sole 12 ore (su un totale di 144 test) sono ben 22. Oltre ai 21 casi registrati nella comunità rom di Campobasso (tutti paucisintomatici per fortuna) si registra un nuovo caso a Campomarino, ma la buona notizia è che fa parte di un cluster noto.

BUONE NOTIZIE DALLA FIAT: NEGATIVO IL LAVORATORE SOTTOPOSTO A TAMPONE

Appreso con sollievo l’esito del test sul lavoratore Fiat che era risultato positivo al sierologico e poi sottoposto a tampone: è negativo.

ALTRI 6 GUARITI, STABILI I RICOVERI AL CARDARELLI

Salgono i contagi, dunque, ma per fortuna continua a salire il numero di guariti ufficiali. Dopo i 12 nuovi casi di guarigione di ieri – numero record finora – ecco che ci sono altri 6 casi: si tratta di 4 cittadini di Campobasso, 1 di Campochiaro e 1 di Belmonte del Sannio.

BONEFRO: NEGATIVI I TAMPONI DELLA CASA DI RIPOSO

Sono risultati tutti negativi i tamponi effettuati dalla Asrem sugli ospiti e sul personale della Casa di Riposo Protetta ‘Padre G. Minozzi’ di Bonefro.

A darne notizia il primo cittadino che così ha commentato: “Una gran bella notizia che premia l’ottimo lavoro svolto dai dirigenti, dai sanitari e dal personale della struttura, impegnati da sempre ad operare con competenza, serietà e professionalità per garantire serenità e salute ai nostri nonni”.

LA NUOVA MAPPA DEL CONTAGIO COMUNE PER COMUNE

CAMPOBASSO 72 – TERMOLI 18 – CERCEMAGGIORE 16 – BELMONTE DEL SANNIO 10 – AGNONE 8 – ISERNIA 6 – BARANELLO 5 – POGGIO SANNITA 5 – RICCIA 4 – MONTENERO DI BISACCIA 3 – CAMPOLIETO 3 – CAMPOCHIARO 2 – FERRAZZANO 2 – VENAFRO 2 – LARINO 2 – MONTAGANO 2 – BOJANO 2 – RIPALIMOSANI 2 – CASTELPETROSO 2 – FILIGNANO 1 – VINCHIATURO 1 – SCAPOLI 1 – JELSI 1 – SANTA CROCE DI MAGLIANO 1 – SAN GIULIANO DEL SANNIO 1 – PETACCIATO 1 – CAROVILLI 1 – GUARDIAREGIA 1 – MIRABELLO SANNITICO 1 – CAMPOMARINO 1