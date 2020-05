Covid 19, dalla luce la sanificazione alternativa

Oltre a quelli relativi alla produzione di vaccini e/o di farmaci curativi, da parte di numerose Agenzie di ricerca, la pandemia in corso ha messo in atto tutta una serie di studi, in ogni parte del mondo, riguardanti le più diverse modalità di trasmissione del bacillo responsabile della pericolosa malattia.

È stato, tra l’altro, detto e ripetuto che per prevenire il contagio occorre disinfettare tutte quelle superfici (indoor/outdoor) che in un modo o nell’altro potrebbero essere, essere state e/o diventare sede di deposito del pericoloso agente patogeno. Come tutti i virus conosciuti, è accertato che anche il nostro, che desta tante preoccupazioni, può sopravvivere su diverse superfici esterne per un numero imprecisato di ore o anche giorni. Per prevenire il contagio, ci viene continuamente ricordato, anche per semplice contatto, è necessario pulire e disinfettare ogni possibile superficie potenzialmente depositaria del germe.

Tra le tante modalità suggerite, per contrastare la diffusione del virus, è stato molto poco evidenziato, almeno per il grande pubblico, l’uso della luce ovvero il ben noto fenomeno della fotocatalisi. Il metodo indicato, opportunamente applicato, alternativo ai classici processi di decomposizione degli inquinanti e di eliminazione di batteri e muffe, è in grado di degradare molte molecole inquinanti, organiche ed inorganiche, contribuendo, comunque, in modo efficace al miglioramento della qualità dell’aria dei luoghi interessati.

È ben noto che il biossido di titanio (TiO 2 ) in presenza di luce ultravioletta (UV) produce un forte effetto ossidativo e può quindi essere usato come disinfettante fotocatalitico.

Sono anni, ormai, che la fotocatalisi è utilizzata in edilizia per mantenere pulite le superfici esterne degli edifici, specie di quelli di particolare pregio o per ripulire ambienti particolarmente inquinati con sostanze preventivamente inserite negli stessi materiali da costruzione, quali intonaci, pitture, piastrelle. La stessa cosa si può dire per il disinquinamento di corpi idrici contenenti sostanze chimiche, organiche ed inorganiche, particolarmente pericolose.

La presenza di tali materiali, sulle superfici ospitanti, essendo efficace nel tempo, rappresenta, anche, una grandissima opportunità di purificazione dell’aria, per la loro capacità di poter eliminare gran parte degli inquinanti prodotti dal traffico automobilistico, dalle industrie e dagli impianti di riscaldamento. Per di più, potendo la semplice pioggia asportare la patina di sporco e le polveri inerti dalle superfici eterne, resta conservato nel tempo lo stesso aspetto estetico dell’elemento naturale e/o del manufatto interessato.

Come abbiamo, ormai, ben imparato o anche attingendo a remote reminescenze scolastiche, sappiamo che i virus sono estremamente piccoli e visibili solo al microscopio elettronico. Non sono, per di più, in grado di riprodursi (replicarsi) autonomamente; possono farlo esclusivamente all’interno di altre cellule di tessuti bersaglio dell’organismo, causandone la distruzione. Da qui la loro relativa bassa resistenza a sopravvivere nell’ambiente, ad eccezione di quelli che, bersaglianti il sistema respiratorio, come il coronavirus, sono in grado di conservarsi per tempi più lunghi, comprensibilmente, riguardo alle locali condizioni ambientali disponibili.

Angelo Sanzò

Presidente Comitato Scientifico Legambiente Molise

Vice/Presidente Sigea Campania/Molise