Le previsioni in Molise

LUNEDI’ 25 Un cielo appena coperto dalle nuvole ma senza rischio pioggia per questo inizio di settimana. Al mattino e pomeriggio addensamenti che tenderanno a intensificarsi saranno presenti sui rilievi mentre sarà stellato il cielo notturno per effetto di una lieve brezza che spazzerà via le nubi. Le temperature non subiranno sbalzi e avremo ancora un clima fresco per la presenza di un’area di bassa pressione che si è spostata sui Balcani limitando la stabilità atmosferica dell’anticiclone delle Azzorre che al Centro -Sud è ancora debole.

MARTEDI’ 26 Correnti fresche faranno scendere la colonnina di mercurio portando anche pioggia su Termoli e il bass0 Molise. Il mattino sarà piuttosto nuvoloso dal litorale fino a Casacalenda, la perturbazione non dovrebbe durare a lungo e già dal pomeriggio tornerà il sole sebbene durante la notte non è da escludere qualche rovescio, ancora in basso Molise.

MERCOLEDI’ 27 Pioggia e sole in questo mercoledì. Nubi su tutto il Molise Centrale arriveranno già dal mattino e tenderanno a intensificarsi nel pomeriggio. Si tratta di deboli rovesci in assorbimento serale.