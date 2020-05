Una ‘passeggiata’ in pieno centro, indisturbati, tranquilli e beati. No, non si parla di due fidanzatini che finalmente si sono potuti riabbracciare dopo settimane di lockdown e quarantena forzata. Ma di una coppia di cinghiali che l’altra sera ha pensato bene di ‘sconfinare’ e di ‘farsi una stesa’ per le strade centrali di Campobasso.

Per la precisione, i due ungulati selvatici erano in via Trivisonno, all’altezza del Vecchio Romagnoli. Probabilmente provenivano dai vicini boschi di contrada Tappino e si sono avvicinati così tanto ai palazzi del capoluogo considerando che di macchine se ne vedono pochissime in giro, giustamente. E allora si sono spinti verso il centro per cercare qualcosa da mangiare.

Un problema, quello del numero di cinghiali presenti in Molise, che da tempo preoccupa molti. Ma non si riescono ancora a trovare soluzioni. I cinghiali possono diventare molto pericolosi soprattutto per le auto che vanno praticamente distrutte in caso di investimento. E non deve essere un’esperienza così piacevole ritrovarsi a passeggiare fianco a fianco con un cinghiale… FdS