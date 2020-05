Un controllo tecnico scientifico in una abitazione di Corso Fratelli Brigida, avvenuto questa mattina 14 maggio alle prime luci del giorno, è diventato una notizia che so è ingigantita passando di bocca in bocca, per divenire un uxoricidio in un singolare tam tam mattutino.

“Hanno ucciso qualcuno a Termoli in pieno centro”, la voce che, rilanciata da cittadini di estrazioni e residenze diverse, è diventata in breve un tormentone che ha scomodato perfino le stesse forze dell’ordine, rimaste sconcertate davanti alle segnalazioni di omicidio arrivate nei posti di comando.

Ovviamente non c’è nessuna verità dietro il chiacchiericcio, tranne la presenza di un carabiniere inviato sul posto per un controllo in un domicilio, scambiato per un Ris perché indossava i guanti e portava una valigetta con i reagenti utilizzati per gli approfondimenti di natura scientifica.

Sull’indagine massimo riserbo, come doveroso in questi casi.