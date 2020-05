Contributi per canoni di affitto e bollette, a San Martino si può fare domanda

Il Comune di San Martino in Pensilis ha diffuso un Avviso pubblico per la concessione dei contributi per il pagamento di canoni di affitto e per le utenze domestiche in scadenza nel periodo marzo 2020 – aprile 2020. La domanda può essere presentata sia da chi abita in alloggi pubblici che privati.

Chiaramente per farlo occorre rispettare determinati requisiti: cittadinanza italiana, di un paese dell’UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all’UE, in possesso di regolare titolo di soggiorno; residenza anagrafica nel Comune di San Martino in Pensilis e nell’immobile per il quale è richiesto il contributo per il sostegno alla locazione; titolarità di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato e/o di utenze domestiche intestate al richiedente presso la medesima abitazione; non avere ottenuto per l’annualità 2020 indicata nell’avviso, l’attribuzione di altro contributo per le medesime finalità, da parte di Enti locali, associazioni, fondazioni o altri organismi;

riduzione del reddito complessivo del nucleo familiare per cause riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019. Tale riduzione potrà essere riferita sia a redditi da lavoro dipendente (riduzione riferita a licenziamento, riduzione orario di lavoro, cassa integrazione), sia a redditi di lavoro con contratti non a tempo indeterminato di qualsiasi tipologia, sia a redditi da lavoro autonomo/liberi professionisti (con particolare riferimento alle categorie Ateco la cui attività è sospesa a seguito dei provvedimenti del governo).

Non appartenere ad un nucleo familiare beneficiario di altro sostegno pubblico (Pensione, reddito di Cittadinanza, Cassa integrazione e indennità di disoccupazione), il cui valore complessivo mensile è superiore a 400 euro nel caso composto da una persona, a 500 euro nel caso composto da due persone, a 600 nel caso composto da 3 o più persone.

L’ammontare del contributo destinato a ciascun richiedente, nei limiti delle risorse disponibili, è concesso in una misura percentuale che va dal 20 al 60% del costo di 2 mensilità del canone di locazione e delle utenze domestiche (luce e gas) in scadenza nel periodo marzo 2020 – aprile 2020, fino ad un massimo che non può eccedere la somma complessiva di 300 euro.

Per tutte le altre informazioni e per presentare domanda, cliccare qui.