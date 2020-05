Contributi per affitti e bollette, pagamenti in arrivo a Portocannone

Pagamenti in arrivo a Portocannone per chi ha fatto domanda per gli aiuti per affitti e bollette. Lo fa sapere il sindaco Giuseppe Caporicci, particolarmente orgoglioso per questo risultato.

“Mentre buona parte dei Comuni molisani sono alle prese con la pubblicazione del bando per il pagamento di affitti e bollette a valere sul Fondo di Solidarietà Regionale, il Comune di Portocannone, nonostante le sue difficoltà organizzative e la sua cronica carenza di personale, ha già completato le procedure per l’individuazione dei beneficiari della misura di sostegno pensata dalla Giunta Regionale a favore delle famiglie in difficoltà causa emergenza Covid, ritenendo di dover dare precedenza assoluta a questa iniziativa di carattere socio assistenziale”.

Un risultato importante che porterà a pagamenti in tempi rapidi. “È stata pubblicata infatti ieri mattina la determina con cui si è impegnata la somma di 15.167,52 euro a favore di 85 nuclei familiari del nostro Comune che hanno beneficiato del contributo in questione (44 per contributo affitto e 41 per contributo bollette; 5 le domande scartate per assenza dei requisiti); i relativi bonifici sono già in corso di esecuzione”.

Caporicci afferma di ritenere “doveroso a tale proposito un sentito ringraziamento al dipendente signor Oreste Manes e all’assistente sociale competente, dottoressa Florio, per la solerte redazione delle graduatorie.

Riteniamo che Il sostegno a chi versa in una situazione di difficoltà, sia un impegno che meriti la priorità su qualsiasi altra attività amministrativa ed anche in questo caso, come già accaduto per i buoni spesa, ci siamo adoperati per onorare questo principio”.