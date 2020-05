Domenica 24 maggio con zero nuovi contagi in Molise a fronte di 89 test molecolari effettuati dall’Asrem nelle ultime 24 ore. Sebbene non siano stati tanti i tamponi processati, c’è da registrare un dato comunque positivo e che – sommato a quelli dei giorni scorsi – rafforza l’idea che sia in atto, anche nella nostra regione, una decisa frenata del contagio.

Alla buona notizia degli zero nuovi casi va aggiunta quella che riguarda i guariti che salgono di 5 unità, proprio come ieri: hanno superato la prova del doppio tampone due cittadini di Campobasso, due di Belmonte del Sannio e 1 di Poggio Sannita. Il totale del guariti è dunque di 214, staccando così ancor di più il numero dei casi attualmente positivi ovvero malati (che sono scesi a 183).

Questo l’ultimo bollettino dell’Asrem:

– 178 i casi attualmente positivi (161 nella provincia di Campobasso, 16 in quella di Isernia e 1 di altre regioni)

– 432 sono i tamponi positivi (355 nella provincia di Campobasso, 58 in quella di Isernia e 19 di altre regioni)

– 13315 i tamponi eseguiti di cui 12408 negativi. 475 i tamponi di controllo

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 8: di questi 6 sono in Malattie Infettive (6 della provincia di Campobasso), 2 in Terapia Intensiva (provincia di Campobasso)

– Sono 193 i pazienti in isolamento domiciliare (170) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (18)

– 209 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (160 della provincia di Campobasso, 33 di quella di Isernia e 16 di altre regioni)

– i pazienti positivi ricoverati al Neuromed, struttura privata accreditata di Pozzilli, sono tutti guariti

– 22 i pazienti deceduti con Coronavirus (16 della provincia di Campobasso, 4 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 408 le visite domiciliari effettuate dalle Usca (229 Bojano, 65 Larino e 114 Venafro)

– 315 soggetti in isolamento e 0 in sorveglianza

Questa la mappa aggiornata del contagio in Molise

CAMPOBASSO 112 – TERMOLI 15 – CERCEMAGGIORE 9 – BELMONTE DEL SANNIO 7 – PORTOCANNONE 4 – BARANELLO 4 – ISERNIA 3 – AGNONE 3 – POGGIO SANNITA 2 – CAMPOCHIARO 2 – RICCIA 2 – MONTAGANO 2 – CASTELLINO DEL BIFERNO 1 – CAMPOLIETO 1 – PETACCIATO 1 – RIPALIMOSANI 1 – VINCHIATURO 1 – JELSI 1 – SANTA CROCE DI MAGLIANO 1 – SAN GIULIANO DEL SANNIO 1 – PETRELLA TIFERNINA 1 – GUGLIONESI 1 – SAN MARTINO IN PENSILIS 1 – MONTAQUILA 1