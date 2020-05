Contagiati 4 carabinieri delle ‘Casermette’, tamponi a tutto il personale

Sono in tutto quattro i carabinieri della Caserma “E. Frate” di via Colle delle Api a Campobasso che hanno contratto il covid 19.

Ai tre dei giorni scorsi, si aggiunge un nuovo positivo. Nella caserma lavora personale militare che si preoccupa di condurre la scuola che al momento non ha allievi per la formazione. In tutto si tratta di un centinaio di militari che sono stati sottoposti a tampone. Oggi il quarto positivo.

I quattro, sono stati isolati nelle loro camere all’interno della struttura di via Colle delle Api e stanno ovviamente rispettando la quarantena obbligatoria. Sono asintomatici e in attesa che trascorra il tempo utile a debellare l’infezione.

Non hanno contatti con l’esterno, per cui non dovrebbero aver contagiato altre persone. Il contatto potrebbe essere stato soltanto un militare che purtroppo è stato interessato dal covid-19 e inevitabilmente avrebbe contagiato gli altri colleghi. La catena epidemiologica è al vaglio dell’autorità sanitaria.