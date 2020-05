Anche durante la fase due sarà possibile spostarsi per andare in campagna e accudire l’orto o gli animali, effettuare i lavori di manutenzione degli stabilimenti balneari. Agli sgoccioli del lockdown, il presidente della Regione Molise Donato Toma ha infatti prorogato fino al prossimo 17 maggio tre ordinanze firmate lo scorso aprile e che prevedono ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19.

Dunque anche da domani, 4 maggio, sarà consentito raggiungere la località in cui si trova il proprio podere, se si trova sia all’interno del proprio Comune di residenza sia invece è necessario recarsi in un altro Comune, per svolgere attività agricole destinate all’autoconsumo familiare. Naturalmente bisognerà rispettare anche in questo caso una serie di condizioni: non si potrà andare in campagna più di una volta al giorno e gli spostamenti saranno consentiti “da massimo due componenti per nucleo familiare”.

Le attività da svolgere devono essere “limitate a quelle necessarie alla tutela delle produzioni vegetali e degli animali allevati, consistenti nelle minime, ma indispensabili, operazioni colturali che la stagione impone ovvero per accudire gli animali allevati”.

Fino al 17 maggio inoltre potranno continuare i lavori di manutenzione, sistemazione, pulizia all’interno degli stabilimenti balneari che ancora non si sa a quali condizioni potranno riaprire questa estate. Inoltre, il provvedimento del governatore consente lo spostamento all’interno del territorio regionale per lo svolgimento delle attività di pesca e di caccia.

Infine, anche per le prossime due settimane (fino al 17 maggio) sono sospese le attività di assistenza sanitaria che non rivestono carattere di urgenza e di indifferibilità.