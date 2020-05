Confcommercio, per la Fase 2 formazione online gratuita per gli associati

Un webinar o seminario online per affrontare le problematiche che le imprese dovranno osservare, connesse alla cosiddetta Fase 2 e, in particolare, agli adempimenti obbligatori e i protocolli operativi secondo il Dpcm del 26 aprile 2020.

“Confcommercio Molise – spiega il presidente Paolo Spina – mette a disposizione dei suoi associati, gratuitamente, un nuovo ed efficace strumento formativo per gestire l’emergenza coronavirus e prepararsi al post-crisi; un’opportunità per affrontare insieme agli esperti del settore tutti gli aspetti organizzativi e gestionali legati alle nuove misure di sicurezza e protezione, indispensabili nel futuro per salvaguardare la salute delle persone presenti all’interno delle imprese e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro”.

Giovedì 7 maggio il primo appuntamento coordinato dal direttore Confcommercio, Irene Tartaglia con gli interventi dell’Avv. Gianluca Pescolla (esperto in Diritto del lavoro) e con il Dott. Mirko D’Amario (consulente salute e sicurezza nei luoghi di lavoro).

“Le nuove condizioni dettate dalla pandemia ci permettono di sviluppare un servizio esclusivo e gratuito su piattaforma Cisco Webex, indispensabile per tutto il nostro settore formativo. Giovedì forniremo ai nostri associati – commenta il direttore Tartaglia – le indicazioni operative per incrementare negli ambienti di lavoro, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19 ma risponderemo anche ai loro quesiti e alle problematicità che, in questo primo confronto, si dovessero manifestare.”