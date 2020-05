Cocaina dall’Albania per la costa molisana: condannati i cugini Lecini, ma perde forza il sodalizio criminale

Sono stati condannati per reati di droga ma assolti dall’accusa di aver messo in piedi una associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti i due cugini Lecini, arrestati nel dicembre 2018 nell’ambito della operazione Alpheus, portata avanti dal raggruppamento speciale dei Carabinieri su mandato della Dda di Campobasso. Per loro la pubblica accusa aveva chiesto condanne molto pesanti, ma il giudice per le indagini preliminari Veronica DìAgnone, nella Distrettuale di Campobasso questa mattina al termine del rito abbreviato, ha emesso questo verdetto: Gurim Lecini, per il quale l’accusa aveva chiesto 13 anni e 4 mesi, è stato condannato a 5 anni e 3 mesi, il cugino Xhevahir a 3 anni e 10 mesi di reclusione. L’accusa nel suo caso aveva chiesto 12 anni e 6 mesi. La donna compagna di uno dei due, coinvolta anche lei nel sodalizio criminale, è stata condannata a 1 anno e 4 mesi, pena sospesa. Algin Kaja ha avuto una condanna di 1 anno e 8 mesi oltre a una multa: pena sospesa anche nel suo caso.

I reati più gravi, l’associazione, sono stati smontati dalla difesa rappresentata dal penalista termolese Pino Sciarretta, che esprime soddisfazione per l’esito del processo: l’associazione ha perso forza ed è stata considerata solo “di lieve entità”. “Un processo complesso – dichiara –scaturito da un’indagine della Distrettuale Antimafia molto capillare che si è avvalsa di diversi tipi di attività, dalle intercettazioni al pedinamento. Sono soddisfatto – ribadisce a Primonumero – perché il giudice ha riconosciuto la tesi difensiva in contrapposizione al costrutto accusatorio e cioè che non c’è stata l’organizzazione criminale inizialmente ritenuta esistente, ma un sodalizio di lieve entità, come da comma 6 dell’articolo 74 che presuppone una grande differenza in seno all’associazione a delinquere”.

Secondo gli inquirenti i cugini albanesi, con alcuni connazionali e informatori locali nel ruolo di galoppini, intendevano mettere le mani sul mercato della droga costiera, spodestando i pusher intermedi che fanno approvvigionamento in Puglia soprattutto di cocaina. Avrebbero stabilito un canale di rifornimento direttamente dall’Albania, dalla quale veniva importata coca di buona qualità tagliata, gonfiata e rivenduta al doppio e a volte anche al triplo del suo valore. Base logistica era un casolare di Portocannone dove gli investigatori avevano piazzato delle cimici registrando diverse conversazioni compromettenti.

Un sodalizio che però, in fase di processo, non ha retto fino in fondo come castello accusatorio, nel quale avrebbero avuto un ruolo importante anche l’altro albanese e due donne, moglie e compagna dei cugini considerati boss dell’organizzazione che si occupavano delle consegne più rischiose, di tagliare e dividere le dosi e di convincere i debitori a pagare con le buone maniere, lasciando intendere che se non lo avessero fatto si sarebbe arrivati a metodi persuasivi ben più violenti.

La retata dei carabinieri era avvenuta all’alba tra il 3 e il 4 dicembre 2018, e aveva portato a diverse misure cautelari in carcere tra cui quelle dei cugini Lecini, entrambi con storie di piccola delinquenza alle spalle e in prova ai servizi sociali.