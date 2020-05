Cloe cerca famiglia dopo 9 anni in canile

La bellissima cagnolina Cloe cerca una famiglia che possa amarla dopo aver trascorso nove anni in un canile.

Ecco il suo appello arrivato in redazione: “Mica mi sono fatta 9 anni di canile perché sono nera? Noooooo, sono qui per il mio sorriso smagliante!

Mi chiamo Cloe, peso 6,5 kg e ho 9 anni, tutti vissuti qui… in canile!

Le zie dicono che sono una peperina, saltello, corro, faccio le feste e gioco come una cucciolotta anche se sono un po’, ma giusto un pochino vecchietta. Inizialmente sono diffidente… insomma sono uno di quei cani che vogliono far vedere che sono coraggiosi e poi scappano!

Quando arriva qualcuno a farci visita, infatti, mi metto dietro la rete e subito vado vicino e gli lecco le mani. In giardino, invece, sgambetto, gironzolo e poi mi faccio i

fatterelli miei.

Se mi volete aiutare, fate girare il mio appello, chissà che non intenerisca il cuore di una mammina o un papino e scelgono proprio me come pelosetta della loro vita!

Se siete interessati ad adottare una cagnolina allegra e simpatica, chiamate zia Gigliola al seguente numero 3939122556, Annalisa al numero 3333687473, oppure Maria al 3284443561 (se non rispondessero lasciate un messaggio anche su WhatsApp e sarete richiamati al più presto).

Lo so che i cani neri vengono malissimo in foto, quindi, voi cercate in me lo sguardo e sceglietemi. Le zie si organizzeranno subito subito, così vi potrò raggiungere verso il centro e Nord Italia, previa compilazione del modulo di adozione e controllo pre e post affido”.