Un anziano ciclista è stato ricoverato stamattina d’urgenza all’ospedale Cardarelli di Campobasso dopo essere stato investito da un’auto attorno alle 10,15 nel capoluogo.

In sella alla sua bici scendeva via Ungaretti, nel quartiere Vazzieri. Di fronte si sarebbe trovato un’auto in uscita dal parcheggio, sul lato destro della carreggiata. L’impatto è stato violento e il ciclista sarebbe grave. L’uomo è caduto a un paio di metri dalla bici. Subito soccorso dalla donna che guidava l’auto e da due medici che abitano in zona che si sono fiondati per prestare le prime cure.

Sul posto sono accorse la Polizia municipale e un’ambulanza del 118, Croce di San Gerardo. Grande apprensione per le condizioni del ciclista, immediatamente portato in ospedale dove le sue condizioni sono monitorate. L’uomo avrebbe battuto la testa sull’asfalto.

La strada dove si è verificato dl’incidente si trova nelle immediate vicinanze della scuola dell’Infanzia e di alcuni negozi, non tutti aperti in questi giorni. E’ un luogo assai frequentato da auto e persone e con una carreggiata ampia, e veicoli spesso in doppia fila. Non in questa occasione, naturalmente, anche se altre volte, racconta chi abita in zona, sono state segnalate brusche frenate e preoccupazioni da parte dei passanti.

mc