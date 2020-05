Centro commerciale dona uova e colombe pasquali alla Protezione civile: andranno alle famiglie

Il centro commerciale Conad di Montenero di Bsaccia ha donato alla Protezione civile di Petacciato diversi scatoloni di colombe pasquali e uova di Pasqua che sono rimaste invendute durante lo scorso periodo festivo.

Per evitare uno spreco di golosi prodotti dolciari, la direzione del centro commerciale della Costa Verde guidato da Michele Reale ha pensato quindi a una donazione.

È stata contattata la Protezione Civile di Petacciato che si è messa a disposizione per ricevere colombe e uova e per donarle successivamente alle famiglie di Petacciato. Un gesto di grande generosità particolarmente apprezzato in un periodo difficile come quello attuale.