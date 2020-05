Due persone arrestate e una denunciata: questo il bilancio della rissa scoppiata sabato sera (16 maggio) nel quartiere San Lazzaro di Isernia.

Tutto è cominciato intorno alle 22, quando una pattuglia dei carabinieri ha deciso di controllare un gruppo di sei persone di etnia rom che in quel momento stava formando un assembramento che è vietato dalle disposizioni vigenti.

Secondo la ricostruzione dell’Arma, che questa mattina ha divulgato un comunicato alle redazioni giornalistiche, durante le procedure di identificazione i sei rom hanno iniziato a mostrare il loro disappunto nei confronti dei militari. Un atteggiamento diventato via via più ostile, minaccioso. Qualcuno ha anche iniziato ad alzare la voce tanto da richiamare l’attenzione di alcuni residenti che si sono affacciati sul balcone dei palazzi del quartiere, abitato da numerosi rom.

Intuendo che la situazione stava diventando sempre più tesa, anche un carabiniere in borghese, in quel momento libero dal servizio, ha deciso di intervenire. Senza pensarci due volte ha pensato di chiedere l’intervento delle altre pattuglie della Radiomobile e si è precipitato a dare manforte ai colleghi in difficoltà. Il militare era in abiti civili ma si è qualificato formalmente come carabiniere – riferiscono sempre dall’Arma – oltre ad essere noto alle stesse persone controllate in quel momento.

E ad un certo punto due rom lo hanno schiaffeggiato e spintonato.

La rissa è stata placata solo grazie al provvidenziale intervento dei carabinieri della Radiomobile di Isernia, giunti numerosi in ausilio. Sono riusciti a immobilizzare i due aggressori e a portarli in caserma. Per loro sono scattate le manette: dovranno rispondere dei reati di lesioni personali aggravate in concorso e resistenza a pubblico ufficiale. Quindi sono stati arrestati e condotti in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il terzo rom coinvolto nella vicenda è stato invece denunciato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Invece è stato costretto a ricorrere alle cure dei medici del pronto soccorso dell’ospedale di Isernia il carabiniere aggredito. E’ stato medicato dagli operatori del Veneziale dopo aver riportato un trauma contusivo al volto.