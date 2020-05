Proveniva probabilmente dalla zona industriale di Campobasso e stava viaggiando in direzione via IV Novembre-via XXIV Maggio. Appena superata la rotonda che si trova nei pressi della collina di San Giovannello, forse a causa della velocità e dell’asfalto reso viscido dalla pioggia che poco prima era scesa su Campobasso, la Punto grigia si è ribaltata.

Il grave incidente si è verificato poco prima delle 16 di oggi pomeriggio – 29 maggio – nel capoluogo di regione. Sono stati attimi di paura per il conducente dell’auto e per coloro che in quel momento stavano passando in contrada Colle delle Api.

Dalle prime ricostruzioni sembra che l’automobilista che era a bordo della vettura sia stato prima soccorso da un medico di passaggio in quel momento. Poi la telefonata al 118 che ha inviato sul luogo dell’incidente un’ambulanza che ha trasportato il conducente della Punto all’ospedale Cardarelli.

Sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco e una pattuglia della Polizia locale che ha effettuato i rilievi necessari ad accertare la dinamica del sinistro. I pompieri invece si sono adoperati per mettere in sicurezza l’auto.

Durante le operazioni di soccorso di sono create lunghe file e si è registrato qualche disagio alla circolazione sulla strada che conduce verso Colle delle api e la zona industriale di Campobasso.