Buon compleanno Lara

Un’amica vera la riconosci subito, ti fa scoppiare a ridere anche quando proprio non lo vuoi, se ti domanda come stai dissolve anche il più triste pensiero e basta stare in sua compagnia per sentirsi speciali.

Questo è una vera amica, colei che trasforma la tua vita, in una vita speciale!

Oggi è un giorno speciale per te, festeggi i tuoi primi 40 anni esprimi un desiderio, soffia forte, io sarò sempre qui ad aiutarti a raggiungere i sogni più belli.

Ti voglio un mondo di bene

Buon compleanno Laretta da tutti noi…..Sara, Enzo, Andrea e Christian…….