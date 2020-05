Buon compleanno in HD per Nicola Mastrogiuseppe

I valori più importanti guidano il tuo percorso di vita. Sempre disponibile, attento, generoso, pronto per un consiglio e per un confronto su tante esperienze. Con la telecamera in alta definizione sempre attiva per condividere la bellezza del nostro territorio, la sua storia, le innovazioni: dal cuore della “sua” Lupara alla Santa Sede dove ha seguito anche Papa Francesco in occasione del Pellegrinaggio del Corpo di San Timoteo a Roma.

A Nicola Mastrogiuseppe i migliori auguri di buon compleanno dalla sua famiglia, dagli amici e da tutte le persone che seguono con entusiasmo i suo canale Youtube.