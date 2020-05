Buon compleanno Giuliano

Oggi è un giorno speciale…il tuo compleanno… X il tuo compleanno voglio dirti due parole che vengono dal cuore e che non riesco mai a dirle di persona…sei un FRATELLO SPECIALE..

Quest’anno poi ti sei superato con il tuo grande e costante impegno specie per il nostro paese. Essere volontario di protezione civile significa avere una grande responsabilità sulla vita delle persone, sul rispetto dell’ambiente in cui viviamo e su tutto ciò che ci circonda. Tu che sei il Presidente di questa “grande famiglia” …non hai fatto mai mancare ( insieme a tutti gli altri volontari) il tuo aiuto nei confronti di chi più ne aveva bisogno pronto ad intervenire per cercare di mettere in campo tutte le forze per far sì che la luce potesse essere ammirata da tutti… il tempo l’hai dedicato in modo gratuito, per la promozione di valori come la solidarietà, la sicurezza pubblica e sopratutto umana. In questo momento molto difficile per il nostro Paese credo che il volontariato di protezione civile sia un esempio per tutti i cittadini”. Sei stato un Grande x tutti noi, x me e per la tua grande Famiglia. A te tutta la mia stima… Xche’ sei giusto e leale con tutti, Xche’ sei sensibile e generoso, Xche hai una famiglia stupenda al tuo fianco… Xche’ sei semplicemente TU!!! Non cambiare mai!!! Ti auguro momenti meravigliosi colorati dalle più particolari sfumature della vita: Salute, Amore, Gioia, Serenità….e tante altre soddisfazioni!!!

Con immenso affetto AUGURI DI BUON COMPLEANNO + 46. Da tua sorella Katia