Bocciata proposta di ridurre le indennità di giunta e consiglieri: “Occasione persa”

È stata bocciata la richiesta della minoranza di Montenero di Bisaccia, proposta dai consiglieri Palombo e Rosati di “Costruiamo il Futuro”, sulla rinuncia alle indennità della Giunta e del Consiglio comunale per i prossimi sei mesi. Per la minoranza “mesi in cui non ne avrebbero comunque beneficiato se non fossero slittate le elezioni comunali a causa dell’emergenza da Covid-19”.

Amaro il commento dei due esponenti dell’opposizione. “Le misure proposte a valere anche sulla rinuncia alle indennità avrebbero fornito un aiuto concreto alle famiglie ed alle imprese di Montenero, oggi in difficoltà a causa della pandemia.

Le proposte prevedevano: il trasporto pubblico e quello scolastico gratuiti per un anno. Misure quindi che avrebbero aiutato famiglie con minori in età scolastica e anziani che utilizzano maggiormente i mezzi pubblici.

L’eliminazione della tassa sull’occupazione del suolo pubblico e sulla pubblicità. Una misura per ristoranti, pizzerie, bar, ambulanti, imprese di costruzione e più in generale per le attività commerciali e produttive di Montenero.

Spostare la riscossione della tassa sui rifiuti al 20 dicembre. In questo caso la maggioranza ha ritenuto di non discutere proprio la proposta. Un’occasione persa per tutti”.

Secondo Palombo e Rosati “la priorità oggi è solo quella di sostenere le famiglie e le imprese di Montenero. Misure come quelle da noi presentate dovrebbero essere viste come collaborazione alla gestione di questa emergenza e per il bene della nostra comunità, e non come tentativi per mettere in difficoltà l’Amministrazione. Questo momento emergenziale, a nostro parere, non ha bandiere politiche ed andrebbe gestito collaborando tra “uomini”. Ma evidentemente la richiesta di rinunciare tutti alle indennità, è stata vista come una provocazione e non come un obbligo morale nei confronti dei nostri concittadini”.