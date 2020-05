Bilancio e opere pubbliche in consiglio comunale, collegamenti via web

Torna a riunirsi il consiglio comunale di Termoli con una modalità inedita, quella della videoconferenza sulla piattaforma Webex.

La seduta è programmata per venerdì 8 maggio alle 11 in prima convocazione, con eventuale seconda convocazione per sabato 9 maggio alle 12. Chiaramente i consiglieri che vorranno potranno presenziare fisicamente raggiungendo la sala consiliare, ma in ogni caso saranno collegati con il terminale sulla piattaforma on line.

Fra i temi da discutere c’è il Bilancio di previsione finanziario, con annesso riconoscimenti di diversi debiti fuori bilancio. All’ordine del giorno anche il Piano delle alienazioni e il programma triennale delle opere pubbliche.