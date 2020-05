Benvenuti Leo Elio e Bianca!

Due gemelli sfidano la pandemia e s’affacciano alla vita, per la gioia della mamma Daniela Cantore e del papà, l’Avvocato Lino Venditto.

La normalità squarcia l’ansia epidemica di queste settimane, con vagiti e pannolini che prendono il sopravvento sui test sierologici e tamponi come è giusto, auspicabile che sia. La vita irrompe nella paura e infonde speranza, carica di aspettative il futuro prossimo. Biberon, non solo mascherina. La comunità termolese s’ingrossa un po’, con questa notizia cresce in numero e soprattutto in ottimismo, getta uno sguardo oltre il tempo angusto e fosco del Coronavirus per segnare una ripartenza.

Accogliamo, oggi che abbracciarsi è vietato, Leo Elio e Bianca, fisicamente distanziati ma emotivamente vicini, connessi (virtualmente) alla gioia dei genitori, dei nonni e degli zii.

Mamma e papà, esausti e commossi, ringraziano il Primario del Reparto di Ginecologia ed Ostetricia dell’Ospedale San Timoteo di Termoli, il Dott. Bernardino Molinari, gli infermieri ed in particolare la Dott.ssa Elvira Fiadino che ha seguito tutta la gravidanza gemellare.

Tutti insieme hanno reso un periodo difficile, unico e indimenticabile.

Tanti auguri e benvenuti!