Autocertificazione per riaprire bar, parrucchieri ed estetisti: ecco il modulo

“Occorre redigere l’autocertificazione che attesta il rispetto delle linee guida allegate alla mia ordinanza e che deve essere inviata alla Direzione generale della Salute della Regione Molise”. Questo l’obbligo imposto alle attività di commercio al dettaglio nell’ordinanza firmata dal governatore Donato Toma domenica sera, 17 maggio, a poche ore dalla riapertura di negozi, bar, ristoranti e saloni di bellezza.

“Estetisti, barbieri, parrucchieri, baristi, ristoratori e balneatori potrete aprire i battenti” – le parole pronunciate domenica sera dal capo della Giunta regionale. “Ma prima di alzare la saracinesca dovete inviare un modulo alla Direzione generale della Salute della Regione Molise per attestare il rispetto delle linee guida allegate all’ordinanza”.

Un annuncio che ha disorientato molti che ieri (lunedì 18 maggio) non se la sono poi sentita di alzare le saracinesche e rischiare, in caso di un controllo, di incappare in una sanzione per inosservanza alle disposizioni di legge.

Non tutti sono riusciti a trovare l’autocertificazione sul sito della Regione Molise. Ecco perchè oggi abbiamo deciso di pubblicarlo per venire incontro alle esigenze di chi ancora avesse difficoltà a reperirlo.

L’autocertificazione va inviata via mail alla Direzione Generale della Salute della Regione Molise solo se si è titolari di attività dei servizi di ristorazione, servizi alla persona (parrucchieri ed estetisti) e degli stabilimenti balneari.

Qui potrete scaricare il modulo.