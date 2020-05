Auguri Antonio Nardone per i tuoi 60 anni

I valori piu’ importanti guidano la tua vita quotidiana: l’amore per i propri cari, l’umilta’ nel lavoro, il senso di responsabilita’ e la capacita’ di guardare avanti con consapevolezza.

Ogni giorno rinnovi questi valori e hai saputo trasmettere alla tua famiglia. Meriti tanta gioia e felicita’, anche in questo momento particolare. Sii felice per questo momento e’ la tua vita. Ad Antonio i migliori auguri di Buon Compleanno per le sue 60 candeline, dalla moglie Angela, dai figli Marco e Fabio, da Domenica e dal piccolo Mattia, dalla mamma e i suoi fratelli, ti vogliono bene.