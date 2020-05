Atletica e tennis ripartono: ok agli allenamenti per “gli atleti di interesse nazionale”

Finalmente ripartono anche a Campobasso, seppure solo a porte chiuse e per pochissimi atleti, gli allenamenti negli impianti sportivi. Il Decreto del 4 maggio del presidente del Consiglio dava il via libera al ritorno agli allenamenti individuali ma solo ed esclusivamente per “atleti di interesse nazionale”. In Molise il numero è molto limitato ma era giusto dare la possibilità ad atleti di un certo spessore di poter tornare ad allenarsi con professionalità.

E così, da circa una settimana è possibile farlo al Circolo Tennis di via Duca d’Aosta per tre tennisti: il maestro-giocatore Fabrizio Perrella che allena i promettenti e giovanissimi (hanno appena 17 anni) Martina De Lucrezia e Vittorio Berzo, entrambi dell’A.T. Campobasso. È stato riconosciuto atleta di interesse nazionale anche Alberto Mastrangelo dell’A.T. Termoli. Tutti i tennisti menzionati sono di seconda categoria. Dunque, porte aperte solo per loro, per tutti gli altri c’è ancora da aspettare.

Lo stesso discorso vale per il campo Coni ‘Nicola Palladino’ di Fontanavecchia. È arrivato il via libera dal Ministero per cinque atleti per allenarsi, sempre a porte chiuse, sulla pista rossa. Si tratta di quattro tesserati del Gruppo Sportivo Virtus Campobasso e di uno della Polisportiva Molise.

Per quanto riguarda i gialloblù, si tratta di Francesco Benvenuto, specialità marcia, Letizia Di Lisa, Leo Paglione (entrambi mezzofondo) e Davide Tizzani (salto). La società del compianto Tonino Bussone può annoverare tra le sue fila, invece, Pasquale Palange, specialista dei 400 metri. Così ha commentato la Polisportiva Molise: “La nostra punta di diamante torna finalmente in pista. Tra i top di categoria a livello nazionale sui 400m, inserito nella lista degli atleti di interesse nazionale, ha ricevuto finalmente il via libera per il ritorno agli allenamenti. Un passo alla volta, la Polisportiva riparte”.

Queste le parole della Virtus: “Una grande fonte di orgoglio per la società gialloblù, che oltre a promuovere fra i suoi atleti i valori del saper far gruppo, dell’onestà, della lealtà, della dedizione e del sacrificio, sa anche sapientemente modellare i corpi di atleti in grado di emergere in ambito nazionale. Non solo ammirevoli parole ma anche appaganti fatti caratterizzano lo stile del gruppo sportivo Virtus”.

C’è da dire che sia le istituzioni sportive, dal Coni alla Fidal, che l’assessore allo sport al Comune di Campobasso hanno seguito molto da vicino la vicenda arrivando al risultato: “Diamo la possibilità ad atleti riconosciuti di interesse nazionale – spiega Luca Praitano – di allenarsi al meglio all’interno degli impianti sportivi. Che però restano chiusi al pubblico e seguono orari ben precisi. Il numero è molto limitato ma quanto meno si riparte”.