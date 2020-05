Assembramenti, persone senza mascherina, mancato rispetto della distanza di sicurezza. La movida campobassana con i bar aperti e la possibilità di rivedere gli amici dopo i due mesi di lockdown riparte con un’ondata di polemiche sui social. Galeotte le immagini della folla davanti ad alcuni locali della città, presi d’assalto da giovani e meno giovani impazienti di incontrarsi al termine di una lunga quarantena.

Ieri sera, 18 maggio, in tanti hanno colto al volo l’occasione offerta dall’ulteriore allentamento delle misure e, complice la gradevole serata, si sono concessi una passeggiata in centro con annesso aperitivo o drink post cena.

In giro c’erano gruppi di ragazzi che indossavano diligentemente la mascherina ed erano a distanza di sicurezza. Molto meno diligenti e meno responsabili quanti erano seduti comodamente ai tavoli di uno dei due locali del centro città che erano aperti: erano al tavolo, a chiacchierare tranquillamente, senza il dispositivo di protezione e dunque con il rischio che le goccioline di saliva (che all’aperto possono arrivare fino a 6 metri, come sostengono alcuni esperti) potessero veicolare il virus. La trasmissione aerea è uno dei principali mezzi di propagazione del nuovo coronavirurs. Scene simili anche in un altro locale del quartiere Vazzieri. “Forse c’erano anche 50 persone lì davanti”, ci ha raccontato un lettore.

Certo, forse seduti ai tavoli c’erano fidanzati o persone della stessa famiglia che potevano legittimamente farlo.

Al tempo stesso, gli assembramenti sono vietati per legge. E quelle scene surreali, da pre-pandemia, hanno suscitato le reazioni di chi, in maniera più prudente, ha deciso di rivedere gli amici con le dovute accortezze. La polemica, come spesso accade, anche questa volta ha avuto in Facebook la principale piazza virtuale di scambio (anche acceso) di idee.

“Speriamo non si sviluppi un nuovo cluster che porti il nome di un noto bar di Campobasso. I comportamenti messi in atto da alcune persone che ho avuto modo di vedere ieri sera mi fanno pensare che i rom siano stati solamente più sfortunati”, il post di un farmacista del capoluogo.

Il timore che esplodano nuovi contagi c’è, è particolarmente palpabile nel capoluogo interessato nuovo cluster all’interno della comunità rom. Attualmente una novantina di persone è positiva. Il focolaio è sotto i riflettori del comitato tecnico-scientifico. “Adesso casini come quello del Molise possono capitare in ogni momento”, ha dichiarato oggi a Repubblica il professore Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità. S.P.