Le serrande sono ancora abbassate. Qualcuna timidamente semichiusa. C’è chi sta provvedendo a mettere in ordine e a igienizzare/sanificare i locali chiusi da ormai due mesi. Chi invece prima che la situazione non sia chiara del tutto non ne vuol sapere di riaprire. Si parla di un settore in particolare: quello delle parrucchiere, dei barbieri, degli acconciatori, degli estetisti. Che a Campobasso sono tanti, sia in centro che in periferia.

Potranno riaprire lunedì 18 maggio, come annunciato dal Governo. E proprio in queste ore sono state divulgate le linee guida da parte dell’Inail messe a punto dai ricercatori con l’Istituto superiore di sanità e il Comitato tecnico-scientifico. Tra le regole principali, il distanziamento di almeno due metri e le prenotazioni obbligatorie, cioè ci si potrà recare nei saloni a tagliare i capelli o ad aggiustare la barba solo su appuntamento. E in alcuni casi solo una persona alla volta, in base alla grandezza del locale.

I diretti interessati attendono le novità. Come Vincenzo Meffe, titolare de ‘La Barberia’ di via IV Novembre a Campobasso: “Ci organizzeremo in base al protocollo e in base alle decisioni precise che saranno comunicate dal Governo e dalla Regione“, spiega mentre è indaffarato a dare una bella lustrata al suo negozio finemente arredato. Tra specchi dorati, lacche, prodotti e attrezzi per una barba e capelli perfetti aggiunge: “Al momento non abbiamo notizie certe, aspettiamo con ansia per adeguarci alle normative”. Le Regioni riceveranno le linee guida proprio in questi minuti e poi queste ultime dovranno divulgarle sui territori di competenza.

Molti parrucchieri si aspettano le mascherine obbligatorie, come già sta avvenendo in Trentino Alto Adige e in Valle d’Aosta dove le attività sono già ripartite. Inoltre andranno sanificati locali e strumenti del mestiere: “Le linee su sanificazioni, mascherine e altro già sono state dichiarate nei precedenti decreti. Per quanto riguarda le distanze tra un cliente e l’altro, le attese, le entrate, bisognerà giustamente attenersi a quanto stabilito per procedere e riaprire” continua Vincenzo. Per ora ha deciso di non prendere le prenotazioni degli affezionati clienti che pure lo hanno già tempestato di telefonate. Un gran numero si presenterà nella sua barberia alla riapertura: “Ci aspetta un super lavoro. Mi stanno telefonando in tanti da diversi giorni per quanto riguarda l’apertura ma a tutti sto dicendo di aspettare in attesa di notizie ufficiali, non sto prendendo prenotazioni. Anche perché non servirebbe a nulla prenotare per poi magari disdire”.

Saranno super affollati anche i saloni: le signore di ogni età non vedono l’ora di affidarsi alle cure delle professioniste delle forbici e del colore dopo due mesi di lockdown, durante il quale i tutorial su internet non sempre sono serviti.

“Siamo pronti a ripartire seguendo le norme stabilite” dice Pasquale di ‘Linus & Adt New Immage’ di via Mosca. “In tanti mi hanno contattato negli ultimi giorni per sapere se potevano già prenotarsi. Chiaramente, seguirò alla lettera quanto è stato deciso dall’Inail e dal Governo, “dalle mascherine ai copripoltrona monouso, dalla sterilizzazione degli asciugamani alle visiere e i guanti speciali”. Inoltre, per ogni persona che dovrà tagliare i capelli “bisognerà utilizzare sacchetti chiusi per gli strumenti, da aprire davanti a ogni cliente”.



“È già tutto pieno sia per lunedì che per martedì, le clienti hanno chiesto in modo particolare di poter fare il colore e il taglio”, conferma Daniela Presutti, titolare assieme alla mamma Antonella del negozio ‘Riflesso’ di via Garibaldi. “Noi ci siamo già attrezzate con i guanti, le mascherine e le visiere. Inoltre abbiamo acquistato una barriera in plexiglass che posizioneremo vicino alla cassa dove non è possibile rispettare la distanza di sicurezza”.

I dubbi di Daniela riguardano “la sanificazione ad esempio, quando dovrà essere fatta? Ogni volta che un cliente va via? Dovremo avere lo sterilizzatore per gli asciugamani”. Interrogativi a cui bisognerà dare risposte precise. “Ancora non sappiamo come riaprire”.

E poi solleva un problema di non secondaria importanza: “C’è il problema del lavoro in nero, ci sono persone che non si sono fermate nemmeno con la paura del virus e che hanno lavorato durante il lockdown. E ci chiediamo se ci siano stati i controlli delle forze dell’ordine. Dal resto se noi, titolari dei negozi, sbagliamo rischiamo il ritiro della licenza, gli abusivi rischiano probabilmente soltanto la multa”, conclude amaramente.

Per Rosy, titolare di un salone in via Conte Verde sempre a Campobasso, al primo posto c’è sempre la salute: “Spero che dopo la riapertura non ci sia un’altra chiusura perché io personalmente penso che per la nostra salute rimanere chiusi altri 10-15 giorni non sarebbe stato devastante. Anzi, proprio ora stiamo vivendo giorni di vera confusione e paura”, dice dubbiosa sulla bontà del provvedimento di riapertura. Poi un rammarico: “Il lavoro cambierà inevitabilmente, non sarà quello a cui eravamo abituati tutti – prosegue Rosy, anche lei in questi giorni già indaffarata a capire le modalità di riapertura – anche perché bisognerà organizzarsi per seguire tutte le norme legate alla sicurezza, come la sanificazione necessaria”.

Queste le linee guida dell’Inail (Linee guida per parrucchieri).

Misure organizzative

Utilizzo di barriere separatorie fra aree e postazioni per contenere il rischio, in particolare per le aree lavaggio.

Individuare le zone di passaggio, le zone di lavoro e quelle di attesa.

Distanza di almeno due metri tra le postazioni.

Limitare il numero di persone presenti nel locale allo stretto necessario.

Prevedere orari di lavoro flessibili.

Se possibile lavorare con le porte aperte.

Eliminare riviste ed ogni altro oggetto che possa essere di utilizzo promiscuo nel locale.

Prenotazioni

Le attività possono avvenire soltanto su prenotazione, con appuntamento on-line o telefonico. A tal fine è necessaria una buona gestione degli orari per evitare le sovrapposizioni di clienti per consentire le operazioni di igienizzazione degli spazi, delle postazioni e degli strumenti di lavoro.

In fase di prenotazione, il gestore provvederà ad informare il cliente circa la necessità di osservare le misure di igiene personale (ad es. lavaggio della barba) prima di recarsi al locale per il trattamento.

Modalità di accesso

Ogni cliente accede al locale da solo. Nel caso di clienti che necessitano di assistenza (ad es. minori, disabili, etc.) è consentita la presenza di un accompagnatore da concordare in fase di prenotazione.

Limitare la permanenza dei clienti all’interno del locale esclusivamente al tempo necessario per l’erogazione del servizio/trattamento. Consegnare all’ingresso una borsa/sacchetto individuale monouso per raccogliere gli effetti personali del cliente da restituire al completamento del servizio.

Per i pagamenti, è opportuno evitare di maneggiare il denaro contante, privilegiando i pagamenti elettronici.

Trattamenti

I trattamenti di taglio e acconciatura devono necessariamente essere preceduti dal lavaggio dei capelli.

È obbligatorio l’utilizzo di mascherine di comunità da parte del cliente come previsto dall’art. 3 del DPCM 26 aprile 2020 a partire dall’ingresso nel locale ad eccezione del tempo necessario per l’effettuazione di trattamenti che lo inibiscano (ad es. cura della barba).

Fornire al cliente durante il trattamento/servizio una mantella o un grembiule monouso ed utilizzare asciugamani monouso; se riutilizzabili, devono essere lavati ad almeno 60°C per 30 minuti. Una volta utilizzati debbono essere posti e conservati in un contenitore con un sacco di plastica impermeabile poi chiudibile e che garantisca di evitare i contatti fino al momento del conferimento e/o del lavaggio.

Mantenere la distanza di sicurezza di 2 metri tra i clienti presenti nel locale, utilizzando, ad esempio, postazioni alterne sia in zona lavaggio che nelle zone trattamenti.

Privilegiare la conversazione con il cliente tramite lo specchio e svolgere le procedure rimanendo alle spalle del cliente in tutti i casi possibili.