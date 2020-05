Ancora 5 positivi nella comunità Rom di Campobasso, ora sono 82. In quattro vengono dimessi dal Cardarelli

I NUOVI (POCHI) TAMPONI CERTIFICANO ALTRI 5 CONTAGIATI ROM

Sale ancora il numero dei contagiati da coronavirus in Molise. E, ancora una volta, si tratta di persone appartenenti alla comunità rom di Campobasso, che ora conta un totale di 82 contagiati. Rispetto a ieri sera, l’esito di ulteriori 40 tamponi ha certificato l’infezione da Sars-CoV-2 per altri 5 rom campobassani.

Il Dg Asrem Oreste Florenzano ha avuto modo di spiegare che, per quanto riguarda lo screening, si sta procedendo “per cerchi concentrici” e questo probabilmente spiega il numero contenuto di test molecolari effettuati. Ogni volta che si riscontra una nuova positività, insomma, si schedano i contatti e si allarga il campo da analizzare.

Al momento il focolaio del capoluogo conta 82 contagiati nella comunità nomade, e di questi 5 sono ricoverati al Cardarelli (reparto di Malattie Infettive) mentre 2 sono stati dimessi proprio oggi.

Questo l’ultimo bollettino dell’Asrem delle ore 11:

– 227 i casi attualmente positivi (188 nella provincia di Campobasso, 34 in quella di Isernia e 5 di altre regioni)

– 395 sono i tamponi positivi (319 nella provincia di Campobasso, 57 in quella di Isernia e 19 di altre regioni)

– 9648 i tamponi eseguiti di cui 9253 negativi

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 10: di questi 9 sono in Malattie Infettive (6 della provincia di Campobasso, 3 di quella di Isernia), 1 in Terapia Intensiva (provincia di Campobasso)

– Sono 240 i pazienti in isolamento domiciliare (217) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (23)

– 123 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (93 della provincia di Campobasso, 18 di quella di Isernia e 12 di altre regioni)

– i pazienti positivi ricoverati al Neuromed, struttura privata accreditata di Pozzilli, sono tutti guariti

– 22 i pazienti deceduti con Coronavirus (16 della provincia di Campobasso, 4 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 242 le visite domiciliari effettuate dalle Usca (124 Bojano, 29 Larino e 89 Venafro)

– 421 i soggetti in isolamento e 6 quelli in sorveglianza

DIMESSI IN 4, ORA AL CARDARELLI CI SONO 9 DEGENTI RICOVERATI. 2 NUOVI GUARITI

Rispetto a ieri, è migliorata la situazione di alcuni degenti che sono stati dimessi. E’ quanto successo a due rom, appunto, a un cittadino di Campobasso e a uno di Termoli. Nelle ultime ore ci sono aggiunti alla lista dei guariti anche un paziente del capoluogo e uno di Termoli.

QUESTA LA MAPPA AGGIORNATA DEL CONTAGIO (ATTUALE) IN MOLISE

CAMPOBASSO 124 – TERMOLI 15 – CERCEMAGGIORE 10 – BELMONTE DEL SANNIO 10 – AGNONE 8 – ISERNIA 6 – BARANELLO 6 – POGGIO SANNITA 5 – RICCIA 5 – MONTENERO DI BISACCIA 3 – CAMPOLIETO 3 – CAMPOCHIARO 2 – FERRAZZANO 2 – CAROVILLI 2 – MONTAGANO 2 – BOJANO 2 – CASTELPETROSO 1 – RIPALIMOSANI 1 – VINCHIATURO 1 – SCAPOLI 1 – JELSI 1 – SANTA CROCE DI MAGLIANO 1 – SAN GIULIANO DEL SANNIO 1 – CAMPOMARINO 1 – VENAFRO 1 – LARINO 1 – TORO 1 – SAN GIOVANNI IN GALDO 1 – PORTOCANNONE 1