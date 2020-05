Altri due positivi, il cluster dei rom sale a 86 casi. Tamponi, superata quota 10mila

Ad una settimana esatta dal primo caso accertato di infezione da covid-19, quando una giovane donna è stata ricoverata all’ospedale Cardarelli, il cluster della comunità continua ad espandersi: un’altra persona è risultata positiva al virus in base all’esito del tampone che l’Azienda sanitaria regionale sta svolgendo all’interno della comunità campobassana, da giorni sotto la lente delle autorità sanitarie e politiche a causa del boom di contagi favorito quasi sicuramente anche dall’ormai ‘famoso’ rito funebre celebrato lo scorso 30 aprile. Inoltre si sono aggravate le condizioni di salute di un altro componente della comunità rom che è stato ricoverato nel reparto di Malattie Infettive del nosocomio di contrada Tappino.

Il rom non è l’unico positivo registrato questa mattina, 13 maggio, all’esito dei test molecolari: un altro cittadino del capoluogo ha contratto il virus. A Campobasso sale quindi a 126 il numero dei casi di coronavirus. Un numero che preoccupa dal momento che fra quattro giorni, il prossimo 18 maggio, in città (come nel resto d’Italia) riapriranno numerose attività commerciali.

Dunque sono stati accertati due casi in più al termine degli accertamenti sanitari e dopo i tamponi che oggi – 14 maggio – hanno superato le 10mila unità.

C’è però una buona notizia: è stato dichiarato ufficialmente guarito un paziente covid.

Questo l’ultimo bollettino dell’Asrem:

– 229 i casi attualmente positivi (190 nella provincia di Campobasso, 34 in quella di Isernia e 5 di altre regioni)

– 403 sono i tamponi positivi (327 nella provincia di Campobasso, 57 in quella di Isernia e 19 di altre regioni)

– 10052 i tamponi eseguiti di cui 9649 negativi

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 11: di questi 10 sono in Malattie Infettive (7 della provincia di Campobasso, 3 di quella di Isernia), 1 in Terapia Intensiva (provincia di Campobasso)

– Sono 242 i pazienti in isolamento domiciliare (218) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (24)

– 128 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (98 della provincia di Campobasso, 18 di quella di Isernia e 12 di altre regioni)

– i pazienti positivi ricoverati al Neuromed, struttura privata accreditata di Pozzilli, sono tutti guariti

– 22 i pazienti deceduti con Coronavirus (16 della provincia di Campobasso, 4 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 266 le visite domiciliari effettuate dalle Usca (145 Bojano, 29 Larino e 92 Venafro)

– 423 i soggetti in isolamento e 6 quelli in sorveglianza

QUESTA LA MAPPA AGGIORNATA DEL CONTAGIO (ATTUALE) IN MOLISE

CAMPOBASSO 126 – TERMOLI 16 – CERCEMAGGIORE 10 – BELMONTE DEL SANNIO 10 – AGNONE 8 – ISERNIA 6 – BARANELLO 6 – POGGIO SANNITA 5 – RICCIA 5 – MONTENERO DI BISACCIA 3 – CAMPOLIETO 3 – CAMPOCHIARO 2 – FERRAZZANO 2 – CAROVILLI 2 – MONTAGANO 2 – BOJANO 2 – CASTELPETROSO 1 – RIPALIMOSANI 1 – VINCHIATURO 1 – SCAPOLI 1 – JELSI 1 – SANTA CROCE DI MAGLIANO 1 – SAN GIULIANO DEL SANNIO 1 – PETACCIATO 1 – CAMPOMARINO 1 – VENAFRO 1 – LARINO 1 – TORO 1 – SAN GIOVANNI IN GALDO 1 – PORTOCANNONE 1

OSPEDALE SAN TIMOTEO, RIPRISTINATO L’ORDINE ALL’INGRESSO

Intanto al San Timoteo, il nosocomio termolese, è stato ripristinato l’ordine per entrare – con apposito numeretto per disciplinare la fila – dopo che nei giorni scorsi si erano verificati episodi di vero e proprio assembramento.