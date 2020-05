Altri 20 positivi al Covid, 15 sono rom. Ma ci sono anche 3 carabinieri. In 24 ore + 41 contagi in Molise

ALTRI 20 POSITIVI IN 12 ORE, SITUAZIONE PREOCCUPANTE NEL CAPOLUOGO

Una due giorni drammatica sul fronte contagi. Tutto è cominciato ieri, quando si è appurata la positività di 22 persone tra cui ben 21 persone di etnia Rom del capoluogo. Un nuovo focolaio dunque, che faceva temere ulteriori contagi. E infatti oggi si apprende che tra i tamponi processati (167) 20 hanno dato esito positivo. Di questi ben 15 sono relativi al cluster dei Rom di Campobasso. Altri 5 sono invece così distribuiti: 3 sono della scuola Carabinieri di Campobasso, 1 di un cittadino di Campobasso e 1 di un cittadino di Baranello.

3 NUOVI GUARITI DA IERI, MA IN MALATTIE INFETTIVE ORA CI SONO 2 PERSONE IN PIÚ

Sul fronte delle guarigioni, da ieri se ne aggiungono tre nuove che portano il totale a 99. Nelle ultime ore hanno superato ‘l’esame’ del doppio tampone due cittadini di Campobasso e uno di Venafro. Peggiora però la situazione dei ricoveri al Cardarelli. Resta vuota (per ora) la Terapia Intensiva – caso unico in Italia – ma in Malattie Infettive i posti occupati diventano 8 dacchè erano 6. Nelle ultime ore infatti due dei contagiati del focolaio Rom del capoluogo – una donna e un uomo, nessuno dei quali di età avanzata – hanno visto aggravarsi le proprie condizioni cliniche e per loro è stato disposto il trasferimento nel reparto dell’ospedale hub Covid. Complessivamente i rom ricoverati in Infettive sono 3: due donne e un uomo, nessuno anziano.

Ecco l’ultimo bollettino dell’Asrem diramato alle 11 e 30 di oggi 9 maggio:

– 203 i casi attualmente positivi (163 nella provincia di Campobasso, 35 in quella di Isernia e 5 di altre regioni)

– 347 sono i tamponi positivi (271 nella provincia di Campobasso, 57 in quella di Isernia e 19 di altre regioni)

– 8522 i tamponi eseguiti di cui 8175 negativi

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 8: di questi 8 sono in Malattie Infettive (6 della provincia di Campobasso, 2 di quella di Isernia), 0 in Terapia Intensiva

– Sono 218 i pazienti in isolamento domiciliare (195) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (23)

– 99 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (71 della provincia di Campobasso, 16 di quella di Isernia e 12 di altre regioni)

– i pazienti positivi ricoverati al Neuromed, struttura privata accreditata di Pozzilli, sono tutti guariti

– 22 i pazienti deceduti con Coronavirus (16 della provincia di Campobasso, 4 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 168 le visite domiciliari effettuate dalle Usca (73 Bojano, 23 Larino e 72 Venafro)

– 329 i soggetti in isolamento e 7 quelli in sorveglianza

INDAGINE SU CORTEO FUNEBRE DEL 30 APRILE

Il corteo funebre del 30 aprile al quale hanno partecipato numerosi esponenti della comunità rom di Campobasso oggetto di una indagine giudiziaria condotta dalla squadra mobile di Polizia con l’ausilio della Polizia Municipale. Quella manifestazione, non autorizzata a differenza della tumulazione al cimitero e della benedizione nel piazzale di via San Giovanni dei Gelsi impartita dal parroco (al quale però avrebbero partecipato una decina di persone), sotto accusa come possibile fonte del propagarsi del contagio. Si sta tuttavia ricostruendo la mappa epidemiologica per verificare se la paziente numero uno della comunità Rom, ricoverata l’altro ieri in Malattie Infettive, abbia un collegamento esterno rispetto al capoluogo di regione. Sono informazioni al vaglio delle autorità sanitarie e giudiziarie. Lo ha spiegato il sindaco di Campobasso Roberto Gravina durante una videoconferenza con gli organi di informazione regionale.

QUESTA LA MAPPA AGGIORNATA DEL CONTAGIO (ATTUALE) IN MOLISE

CAMPOBASSO 89 – TERMOLI 18 – CERCEMAGGIORE 16 – BELMONTE DEL SANNIO 10 – AGNONE 8 – ISERNIA 6 – BARANELLO 6 – POGGIO SANNITA 5 – RICCIA 4 – MONTENERO DI BISACCIA 3 – CAMPOLIETO 3 – CAMPOCHIARO 2 – FERRAZZANO 2 – LARINO 2 – MONTAGANO 2 – BOJANO 2 – RIPALIMOSANI 2 – CASTELPETROSO 2 – FILIGNANO 1 – VINCHIATURO 1 – SCAPOLI 1 – JELSI 1 – SANTA CROCE DI MAGLIANO 1 – SAN GIULIANO DEL SANNIO 1 – PETACCIATO 1 – CAROVILLI 1 – GUARDIAREGIA 1 – MIRABELLO SANNITICO 1 – CAMPOMARINO 1 – VENAFRO 1

CASE DI RIPOSO DI CASTELBOTTACCIO E CASACALENDA: TAMPONI TUTTI NEGATIVI

Foto 2 di 2



Sono tutti negativi i 75 tamponi eseguiti negli ultimi giorni su personale ed ospiti delle case di riposo ‘Arnaldo De Lisio’ di Castelbottaccio e ‘Mater Dei’ di Casacalenda. “Un ringraziamento speciale alla cooperativa Etika e a tutti noi che abbiamo fatto un lavoro meraviglioso”, il commento.