Altri dieci positivi, tutti appartenenti al nuovo cluster legato alla comunità Rom di Campobasso. Aumenta ancora il numero delle persone contagiate dal covid: sono attualmente 60, come detto tutti Rom. Un numero considerevole, se si pensa che il primo caso del cluster si è verificato mercoledì scorso. 60 casi positivi riscontrati in quattro giorni.

C’è da registrare anche un paziente, sempre rom, in più ricoverato nel reparto di malattie infettive dell’ospedale Cardarelli. Ricordiamo che da questa mattina, 9 maggio, sono stati intensificati i controlli delle forze dell’ordine nei quartieri in cui risiedono più rom, per controllare che siano rispettate le norme restrittive dell’isolamento a casa.

A fronte dei dieci positivi in più c’è da sottolineare anche un buon numero di guariti: 9 per la precisione, di cui 4 a Campobasso e uno a Venafro, Castelpetroso, Ripalimosani, Mirabello e Filignano.

Sono stati effettuati ad oggi 9008 tamponi in totale (da ieri 370 in più), e in tutto sono 370 i test positivi positivi, mentre i guariti sono 108 e le vittime restano 22.

CONTAGI COMUNITA’ ROM, GRAVINA CHIEDE RIUNIONE URGENTE COMITATO SICUREZZA

IL BOLLETTINO DELLA ASREM DELLE ORE 12

– 218 i casi attualmente positivi (179 nella provincia di Campobasso, 34 in quella di Isernia e 6 di altre regioni)

– 370 sono i tamponi positivi (294 nella provincia di Campobasso, 57 in quella di Isernia e 19 di altre regioni)

– 9008 i tamponi eseguiti di cui 8638 negativi

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 9: di questi 9 sono in Malattie Infettive (7 della provincia di Campobasso, 2 di quella di Isernia), 0 in Terapia Intensiva

– Sono 230 i pazienti in isolamento domiciliare (208) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (22)

– 108 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (78 della provincia di Campobasso, 18 di quella di Isernia e 12 di altre regioni)

– i pazienti positivi ricoverati al Neuromed, struttura privata accreditata di Pozzilli, sono tutti guariti

– 22 i pazienti deceduti con Coronavirus (16 della provincia di Campobasso, 4 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 198 le visite domiciliari effettuate dalle Usca (92 Bojano, 29 Larino e 77 Venafro)

– 361 i soggetti in isolamento e 7 quelli in sorveglianza

ORDINANZA PROROGATA, 14 GIORNI DI ISOLAMENTO PER CHI TORNA DA FUORI REGIONE

