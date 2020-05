A spasso con l’eroina e in casa hascisc e cocaina, 28enne ai domiciliari

Addosso aveva eroina. In casa nascondeva hascisc e cocaina. La perquisizione personale prima e quella domiciliare subito dopo hanno quindi consentito ai carabinieri di arrestare un 28 enne di Campobasso che adesso si trova confinato ai domiciliari accusato di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.

Un volto non nuovo alle forze dell’ordine. Dunque un nome attenzionato anche in quest’ultimo periodo, durante il quale il fenomeno dello spaccio e del consumo di stupefacenti non ha subito alcun calo, anzi. Si spaccia e si consuma tanto quanto accadeva prima delle restrizioni.

Così i carabinieri hanno deciso di controllare questo 28enne solitamente immischiato in fatti di droga, trovando ovviamene riscontro positivo rispetto alla presenza di varie sostanze che è accusato di aver spacciato e di spacciare. In casa, infatti aveva anche roba usata per tagliare la droga, un bilancino di precisione e banconote di diverso taglio presunto provento dello smercio.