A fuoco un camion in A14: autostrada chiusa fra Termoli e Vasto

Il tratto autostradale della A14 che va da Termoli a Vasto Sud è stato chiuso attorno alle 10 di questa mattina a causa di un incendio che ha coinvolto un mezzo pesante sulla corsia di sorpasso direzione nord. Entrambe le carreggiate sono state però vietate al traffico a causa del fumo che le ha invase e che ha reso scarsa la visibilità e quindi pericoloso il transito.

Il camion si è incendiato al km 474,6 per cause ancora da accertare. Il traffico è stato bloccato in entrambe le direzioni con circa 1 km di coda verso Bari e il doppio verso Pescara. Per chi arriva da sud c’è quindi l’uscita obbligatoria a Termoli e conseguente rientro in autostrada soltanto al casello di Vasto Sud-Montenero di Bisaccia dopo aver percorso la Statale 16. Percorso inverso per chi invece arriva da nord.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco e la Polizia Stradale della A14, oltre a mezzi di soccorso sanitari e meccanici. Per fortuna l’autotrasportatore non ha riportato conseguenze fisiche e se l’è cavata con un grande spavento.

L’incendio ha chiaramente attirato l’attenzione di tantissime persone anche a Termoli dove le immagini della nube di fumo che si alza dalla strada verso il cielo è stata visibile da molto lontano.