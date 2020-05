440 tamponi, + 2 positivi: uno di Termoli, uno di Guglionesi. Tre nuovi ricoveri in Infettive. Indagini per epidemia colposa

Su 441 tamponi processati nelle ultime 24 ore, i casi di positività al Covid 19 in Molise sono due. Uno è l’uomo di Termoli di cui abbiamo parlato oggi, sottoposto a tampone in quanto presentava i sintomi del virus. L’altro è un residente di Guglionesi, Comune finora rimasto immune dall’infezione (almeno rispetto ai casi conclamati e accertati) e che ora presenta invece un episodio.

Aumentano di tre i ricoveri in malattie infettive, che complessivamente passano a 11 (altri due sono in Terapia Intensiva). Oltre all’uomo anziano di Termoli, di etnia rom, ci sono altri due rom di Campobasso che erano positivi e si trovavano in quarantena. In totale il cluster rom di Campobasso conta 89 persone

Questo l’ultimo bollettino dell’Asrem del 16 maggio:

– 216 i casi attualmente positivi (186 nella provincia di Campobasso, 25 in quella di Isernia e 5 di altre regioni)

– 411 sono i tamponi positivi (335 nella provincia di Campobasso, 57 in quella di Isernia e 19 di altre regioni)

– 10892 i tamponi eseguiti di cui 10481 negativi

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 13: di questi 11 sono in Malattie Infettive (9 della provincia di Campobasso, 2 di quella di Isernia), 2 in Terapia Intensiva (provincia di Campobasso)

– Sono 224 i pazienti in isolamento domiciliare (203) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (21)

– 152 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (114 della provincia di Campobasso, 26 di quella di Isernia e 12 di altre regioni)

– i pazienti positivi ricoverati al Neuromed, struttura privata accreditata di Pozzilli, sono tutti guariti

– 22 i pazienti deceduti con Coronavirus (16 della provincia di Campobasso, 4 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 303 le visite domiciliari effettuate dalle Usca (177 Bojano, 29 Larino e 97 Venafro)

– 418 i soggetti in isolamento e 4 quelli in sorveglianza

INDAGINI PER EPIDEMIA COLPOSA, TAMPONI SU ROM VANNO AVANTI: SCREENING NON E’ FINITO

Mentre le autorità di polizia giudiziaria indagano per epidemia colposa in relazione al corteo funebre del 30 aprile che avrebbe innescato la raffica di contagi, la Asrem prosegue nel monitoraggio della comunità rom e di numerose altre persone che hanno avuto contatti diretti e ravvicinati con i sospetti. Fra questi, spiega il direttore generale Oreste Florenzano, c’è un alto numero di tamponi sui condomini delle zone tenute sotto controllo laddove la presenza di polizia e carabinieri è forte, anche in seguito alla decisione di blindare i quartieri “rossi”. Man mano che si ottengono i risultati dalle verifiche molecolari si continua lo screening nel capoluogo di regione, ma anche in altre cittadine che in qualche modo sono collegate al cluster rom di Campobasso, il cui numero di contagi è arrivato a 89.

Probabile che nei prossimi giorni verranno effettuati nuovi tamponi anche sugli stessi membri della comunità, che sono circa 400. La ricostruzione epidemiologica funziona per cerchi concentrici, è un po’ allo stesso modo funziona anche la ricostruzione delle forze dell’ordine su delega della procura. Si stanno stabilendo relazioni e contatti fra la comunità di etnia nomade di Campobasso e altre cittadine dalle quali potrebbero essere partite persone per andare a fare le condoglianze in pieno lockdown. Non è facile ricostruire tutti i percorsi proprio perché l’ammissione di essere stati a Campobasso significa incappare, oltre che in una sanzione anche in una denuncia penale. Ma la polizia sta effettuando un accertamento molto accurato, con l’ausilio di video e testimonianze. Al momento l’ipotesi sulla quale si lavora è quella di epidemia colposa.

Questa la mappa aggiornata del contagio in Molise

CAMPOBASSO 125 – TERMOLI 12 – CERCEMAGGIORE 10 – BELMONTE DEL SANNIO 9 – AGNONE 5 – ISERNIA 5 – POGGIO SANNITA 4 – RICCIA 5 – PORTOCANNONE 3 – CAMPOLIETO 2 – BARANELLO 3 – CAMPOCHIARO 2 – FERRAZZANO 2 – CAROVILLI 2 – MONTAGANO 2 – MONTENERO DI BISACCIA 1 – BOJANO 1 – CASTELPETROSO 1 – RIPALIMOSANI 1 – VINCHIATURO 1 – JELSI 1 – SANTA CROCE DI MAGLIANO 1 – SAN GIULIANO DEL SANNIO 1 – CAMPOMARINO 1 – LARINO 1 – TORO 1 – SAN GIOVANNI IN GALDO 1 – PETRELLA TIFERNINA 1 – GUGLIONESI 1