430 tamponi, solo un positivo: è una donna di Campobasso ricoverata. 4 pazienti dimessi, i guariti arrivano a 90

NUMERO RECORD DI TAMPONI RISPETTO ALLA MEDIA: UN SOLO CASO DI COVID, E’ DONNA DI CAMPOBASSO

Record di tamponi nelle ultime 24 ore: 429 complessivamente, un solo positivo. E’ una donna, residente di Campobasso e a quanto risulta appartenente alla comunità rom. È stata ricoverata oggi nel reparto di Malattie Infettive. È l’unico caso di contagio della giornata odierna, 7 maggio.

Ed è anche l’unica notizia che turba un dato decisamente confortante. Perché il contagio sembra in forte frenata e anche perché le condizioni dei pazienti ricoverati nel reparto dove si tratta il Covid-19 stanno migliorando sensibilmente. In Malattie Infettive infatti oggi sono state dimesse ben 4 persone.

MAI COSI’ TANTI GUARITI IN UN GIORNO

I guariti della giornata sono 12, mai un numero tanto alto dall’inizio della epidemia in Molise. Ecco le loro residenze: 3 di Campobasso, 3 di Termoli, 2 di Isernia, uno di Riccia, uno di Filignano, due di Belmonte del Sannio. Complessivamente un dato positivo che porta a 90 i pazienti ufficialmente guariti con doppio tampone.

Questo il bollettino dell’Asrem di oggi 7 maggio:

– 168 i casi attualmente positivi (126 nella provincia di Campobasso, 37 in quella di Isernia e 5 di altre regioni)

– 305 sono i tamponi positivi (229 nella provincia di Campobasso, 57 in quella di Isernia e 19 di altre regioni)

– 8033 i tamponi eseguiti di cui 7728 negativi

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 6: di questi 6 sono in Malattie Infettive (4 della provincia di Campobasso, 2 di quella di Isernia), 0 in Terapia Intensiva

– Sono 187 i pazienti in isolamento domiciliare (162) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (25)

– 90 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (57 della provincia di Campobasso, 10 di quella di Isernia e 12 di altre regioni)

– i pazienti positivi ricoverati al Neuromed, struttura privata accreditata di Pozzilli, sono tutti guariti

– 22 i pazienti deceduti con Coronavirus (16 della provincia di Campobasso, 4 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

– 168 le visite domiciliari effettuate dalle Usca (73 Bojano, 23 Larino e 72 Venafro)

– 311 i soggetti in isolamento e 7 quelli in sorveglianza

QUESTA LA MAPPA AGGIORNATA DEL CONTAGIO (ATTUALE) IN MOLISE

CAMPOBASSO 55 – TERMOLI 18 – CERCEMAGGIORE 16 – BELMONTE DEL SANNIO 11 – AGNONE 8 – ISERNIA 6 – BARANELLO 5 – POGGIO SANNITA 5 – RICCIA 4 – MONTENERO DI BISACCIA 3 – CAMPOCHIARO 3 – CAMPOLIETO 3 – FERRAZZANO 2 – VENAFRO 2 – LARINO 2 – MONTAGANO 2 – BOJANO 2 – RIPALIMOSANI 2 – CASTELPETROSO 2 – FILIGNANO 1 – VINCHIATURO 1 – SCAPOLI 1 – JELSI 1 – SANTA CROCE DI MAGLIANO 1 – SAN GIULIANO DEL SANNIO 1 – PETACCIATO 1 – CAROVILLI 1 – GUARDIAREGIA 1 – MIRABELLO SANNITICO 1