Il bollettino del 1° Maggio

– 183 i casi attualmente positivi

– 300 sono i tamponi positivi (224 nella provincia di Campobasso, 56 in quella di Isernia e 18 di altre regioni)

– 6594 i tamponi eseguiti di cui 6294 negativi

– All’ospedale Cardarelli di Campobasso i ricoverati sono 11: di questi 10 sono in Malattie Infettive (6 della provincia di Campobasso, 4 di quella di Isernia), 1 sono in Terapia Intensiva (1 della provincia di Isernia)

– Sono 199 i pazienti in isolamento domiciliare (172) o dimessi dalla struttura ospedaliera in quanto asintomatici e clinicamente guariti (27)

– 69 i pazienti dichiarati ufficialmente guariti (49 della provincia di Campobasso, 9 di quella di Isernia e 11 di altre regioni)

– I pazienti positivi ricoverati al Neuromed, struttura privata accreditata di Pozzill, sono tutti guariti

– 21 i pazienti deceduti con Coronavirus (16 della provincia di Campobasso, 3 di quella di Isernia e 2 di altra regione)

–99 le visite domiciliari effettuate dalle Usca (46 Bojano, 15 Larino e 38 Venafro)

– 342 i soggetti in isolamento e 6 quelli in sorveglianza

I GRAFICI DI FABIO CASERIO

2 POSITIVI A TERMOLI: SONO GIOVANI E FAREBBERO PARTE DELLA COMUNITÀ ROM

Sarebbero entrambi molto giovani e appartenenti alla comunità rom di Termoli i due nuovi casi di positività accertati dalla Asrem, ma non ancora comunicati in quanto oggi 1° maggio il bollettino ufficiale sarà fornito soltanto alle ore 18. La notizia comunque ha trovato delle conferme e si sta ricostruendo, malgrado il giorno festivo, la mappa dei contatti. Due casi, questi recenti, che non dovrebbero compromettere tuttavia la tendenza positiva degli ultimi giorni che ha registrato pochissimi casi di infezione, nessuno abbastanza grave, come sintomatologia, da richiedere le cure ospedaliere. L’ultimo bollettino fornito dalle autorità sanitarie ieri sera, 30 aprile, con i numeri dell’emergenza sul territorio regionale, è il seguente:

1° Maggio blindato. Da lunedì si parte con la Fase 2, controlli agli arrivi di treni e bus: biglietti esauriti

Anche oggi, come già successo per il ponte di Pasqua e per il 25 aprile sono presenti in tutta la provincia posti di controllo di polizia stradale, volante, carabinieri e guardia di finanza. Il questore Giancarlo Conticchio: “Sul territorio sono al lavoro 150 pattuglie”

Sarà un weekend corazzato quello che inizia oggi in un 1 Maggio insolito, senza manifestazioni a sostegno del lavoro né cortei in piazza o cerimonie organizzate dai sindacati.

Il questore di Campobasso, Giancarlo Conticchio, su indicazione del ministero dell’Interno, ha disposto un rafforzamento dei controlli che sono l’anticamere “di quello che accadrà a partire dal 4 maggio”, spiega il capo della polizia di Campobasso, quando si teme un’ondata di rientri perché i biglietti di treni e bus in arrivo dal Nord sono andati tutti esauriti.

Dal 27 aprile si è registrata un’impennata di sanzioni nei confronti di chi ha interpretato il messaggio di Conte divulgato il 26 a sera come un “liberi tutti” e ha approfittato delle piccole attenuazioni disposte alla normativa anti-covid per “fuggire” in strada e interrompere la chiusura forzata in casa.

Posti di controllo oggi e nei prossimi giorni, con 150 pattuglie in campo a sorvegliare strade urbane ed extraurbane. E non solo auto in circolazione ma anche pedoni.

Marco Graziano, dirigente della Polizia Stradale ammette che “sì, nei giorni successivi al 26 aprile c’è stato molto più traffico e spesso ingiustificato. Quindi si è registrato un aumento delle sanzioni amministrative. Capiamo il sacrificio di dover rimanere chiusi in casa da diverse settimane ma – chiude il capo della Polstrada – è, assieme al distanziamento e all’uso dei dispositivi di sicurezza individuale, l’unica arma che abbiamo per proteggere la nostra salute e quella degli altri. Dunque, uscire il meno possibile se non per i motivi previsti”.

Chiuso il primo maggio, ci si avvierà verso la cosiddetta Fase 2 in cui i controlli cambieranno per l’inevitabile aumento del traffico, seppur sempre nei limiti molto stretti disposti dal Governo: “Si tratterà, comunque, di verifiche mirate ad evitare assembramenti e all’accertamento delle autocertificazioni che rimarranno obbligatorie per chi deve spostarsi” ha concluso il questore.