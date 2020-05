25 guariti in più, positivi scesi di 22, solo un decesso: i numeri dell’ultima settimana di Fase 1

Solo 5 nuovi casi e ben 22 attualmente positivi in meno. La settimana che si va a chiudere fa segnare un bilancio positivo per quanto riguarda l’emergenza coronavirus in Molise, macchiato solamente dall’unico decesso avvenuto proprio poche ore fa all’ospedale Cardarelli di Campobasso.

La ventiduesima vittima che aveva contratto il covid-19 è probabilmente l’unico dato negativo che emerge confrontando i numeri di domenica scorsa 26 aprile e quelli di oggi, domenica 3 maggio, l’ultima del cosiddetto confinamento, Fase 1 dell’emergenza epidemiologica.

Il confronto infatti fa emergere che se 7 giorni fa erano 200 i casi attualmente positivi, attualmente sono 178. Invece 301 sono i tamponi risultati positivi mentre il 26 aprile erano 296. Notevolmente aumentati anche i tamponi effettuati che sono 1683 nell’ultima settimana (7057 contro 5374) per una media di poco superiore ai 240 al giorno.

Positivo anche il confronto per quanto riguarda i ricoverati al Cardarelli di Campobasso che da 14 sono diventati 9. Il dato forse più rassicurante è quello dei guariti, passati da 50 a 75 in una settimana, compresi quelli dei pazienti che erano ricoverati al Neuromed di Pozzilli, oggi non sono più compresi nel bollettino Asrem.