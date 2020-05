Il rebus delle Autoscuole: non possono lavorare e non hanno diritto ad aiuti

C’è una categoria che offre un servizio molto utile per tantissime persone ma che è poco sotto i riflettori pur subendo pesantemente il periodo di restrizioni dovute all’epidemia da coronavirus e quindi anche le conseguenze economiche della chiusura.

Si tratta dei titolari e lavoratori delle Autoscuole, che negli ultimi giorni hanno scoperto una beffa ai loro danni che si aggiunge ai problemi già esistenti. Infatti la loro categoria non è compresa tra quelle previste dalla normativa nazionale per il finanziamento da 5mila euro. Oltretutto, chi ha chiesto spiegazioni tramite FinMolise si è visto rispondere candidamente che è proprio così: queste attività non sono comprese fra quelle chiuse per Decreto dal Governo, ma al tempo stesso non hanno diritto al momento ad aiuti economici.

La scoperta soltanto dopo la presentazione della domanda per molti e la spiegazione ha dell’incredibile: il codice Ateco non è fra quelli per i quali è obbligatoria la chiusura in queste settimane. Ma questo è in totale contraddizione con quanto dichiarato di recente alla Camera della Ministra per i Trasporti, Paola De Micheli, la quale ha detto espressamente: “Secondo le mie Linee Guida e il Dpcm le autoscuole non sono aperte, a meno di decisioni diverse dei presidenti dalle Regioni”.

Oggi quindi le Autoscuole molisane si trovano nel limbo, perché non sanno se possono lavorare, anche solo per semplici servizi di segreteria, senza quindi presenza di clienti, né hanno la possibilità di ottenere quella liquidità che tante imprese reclamano in un periodo così difficile.

Persino il rinnovo della patenti, servizio essenziale per chi deve continuare a guidare regolarmente ma ha la patente in scadenza, non si può effettuare (quelle scadute dopo il 31 gennaio sono state prorogate al 31 agosto, quelle precedenti no, ma in ogni caso non sarebbe vietato rinnovarle). Insomma un impedimento dopo l’altro per le Autoscuole che non sanno come fare per avere aiuti in una fase molto critica che potrebbe durare a lungo.